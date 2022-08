Honderden statushouders in Utrecht vonden woning, college schrapt voorkeursbehandeling

Bijna alle statushouders die de afgelopen weken voorrang kregen op een sociale huurwoning in de stad Utrecht hebben inmiddels een nieuw onderkomen gevonden. Dat schrijft wethouder Rachel Streefland (Asiel en Integratie, ChristenUnie) vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. Vanaf komende maandag zijn vrijkomende sociale huurwoningen weer grotendeels beschikbaar voor andere woningzoekenden.

In opdracht van het Rijk besloot het Utrechtse college om sociale huurwoningen tot half september vrijwel alleen te reserveren voor statushouders. Al in de eerste drie weken vonden 279 vluchtelingen met een verblijfsvergunning een nieuw onderkomen. Samen gaat het om 148 woningen. De komende weken krijgen ook anderen op de wachtlijst een eigen huis, verwacht de gemeente Utrecht, waardoor de voorkeursbehandeling niet meer nodig is.

Aanleiding voor de maatregel was het ontlasten van opvanglocaties, zoals het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door een toename van de instroom van asielzoekers in combinatie met de krappe woningmarkt kunnen statushouders niet doorstromen naar een eigen woning. Hierdoor slapen honderden vluchtelingen al dagenlang buiten de poorten van het aanmeldcentrum. In de ministerraad wordt vrijdag gesproken over maatregelen om de asielcrisis het hoofd te bieden.

