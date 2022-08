Het werd toch weer ‘gezellig’ in de VVD

Limburgse VVD’ers hadden al weken geleden een boze, bezorgde brief geschreven aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer: ging hun eigen staatssecretaris, Eric van der Burg, écht over hun hoofden heen noodplekken aanwijzen voor de opvang van vluchtelingen? Hadden zij daar als lokale volksvertegenwoordigers helemaal niets meer over te zeggen? „Onze gemeenten”, stond er, „kraken onder de hoge instroomcijfers.”

Maar toen ze deze woensdagavond aan tafel zaten met Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans en waarnemend VVD-voorzitter Onno Hoes, in een zaaltje van Brasserie Antje van de Statie in Weert, was het toch gezellig. Wat overheerste, zegt Eefje Joosten, VVD-fractievoorzitter in Sittard-Geleen, was het „VVD-familie-gevoel”. „Positief en eensgezind. Het was een goeie discussie op basis van gelijkwaardigheid.”

Op nieuwssites heette de brief uit Limburg, gevolgd door bijna net zo’n brief van VVD’ers uit Noord-Holland, „oproer” of zelfs „opstand” in de partij van Mark Rutte. Maar in Limburg wisten ze: dit helpt de VVD in Den Haag bij de onderhandelingen in de coalitie. CDA-leider Wopke Hoekstra was door het verzet in zíjn achterban naar het AD gestapt om de kabinetsplannen over stikstof onderuit te halen. De VVD’ers zeiden tegen D66, CDA en ChristenUnie dat zíj het deden zoals het hoort: binnenskamers. Hun achterban accepteerde de asielcrisis niet meer, dus zij zaten „klem”.

Op de dag dat de VVD’ers in Weert bij elkaar kwamen, was in het aanmeldcentrum in Ter Apel een baby overleden. Er sliepen opnieuw honderden asielzoekers buiten. In het café hadden de VVD’ers het er alleen onderling over. Maar niet lang. Het ging hun om de groeiende weerstand in dorpen en steden. De boodschap was, zegt Sebastiaan Vliegen, fractievoorzitter in Voerendaal: „Stop met de dwang, stop met de overvaltactiek vanuit Den Haag. Als je gemeenteraden en inwoners omzeilt, is het draagvlak aan homeopathische verdunning onderhevig.”

Dat de VVD druk bezig was om in de coalitie voor elkaar te krijgen dat er minder asielzoekers zouden komen, vooral door gezinshereniging moeilijker te maken, dachten de Limburgers al op woensdag te weten. Ze kregen van Brekelmans te horen dat er ‘iets’ aan kwam. Ze vroegen, zeggen ze, niet door.

Jordy Drieman (32), fractievoorzitter van de VVD in de Brabantse gemeente Cranendonck, was erbij als toehoorder. Op donderdag, als een grote groep verslaggevers in Ter Apel is en Artsen zonder Grenzen daar voor het eerst noodhulp verleent, laat hij aan NRC de asielopvang bij het dorp Budel zien. Een grote locatie, op een oud terrein van defensie, met plek voor 1.500 mensen – al sinds 2014. Vóór de crisis kwamen ze uit Ter Apel en bleven er tijdelijk, vaak net als in Ter Apel voor registratie en identificatie. Nu komen ze met bussen uit de noodlocaties.

Schietbaan van defensie

Samen met de ‘omgevingsmanager’ van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Bert SchLeesoltes, loopt Drieman langs de barakken. „Luister”, zegt Drieman. In de verte klinken schoten. „Hiernaast ligt de schietbaan van defensie. Voor echte vluchtelingen, uit oorlogsgebied, is dat heel moeilijk.” In de barakken is het niet vies, wel oud en vervallen. Het is er donker. Bert Scholtes zegt dat ook de keukens in slechte staat zijn. „Mensonwaardig”, vinden ze allebei. „Maar we gaan het opknappen”, zegt Scholtes. Drieman: „Dat zeggen jullie al acht jaar.”

Van hém hoeft het niet meer. Gemeente Cranendonck wil het COA houden aan de afspraak dat de opvang na tien jaar dichtgaat: op 1 juli 2024. Volgens Drieman ging het de eerste jaren prima – in Budel zaten vooral gezinnen uit Syrië en Afghanistan. „Toen kwamen Albanezen, Moldaviërs. En mensen uit Marokko, Algerije, allemaal veilige landen. Het zit hier nu vol met mensen die hier niks te zoeken hebben.” Er wordt volgens hem gestolen in winkels. Op straat en op het station voelen mensen zich niet meer veilig. En als hij als raadslid oplossingen voorstelt voor ándere problemen in de gemeente, zou hij steeds te horen krijgen: „Laat jouw partij er eerst maar eens voor zorgen dat de asielzoekers hier weggaan.”

Stop met de dwang, stop met de overvaltactiek vanuit Den Haag Sebastiaan Vliegen VVD Voerendaal

Drieman begreep de onrust van de VVD’ers in Limburg, over de dwang vanuit Den Haag. „Maar voor óns is het juist goed als andere gemeenten meedoen aan de opvang. En ik hoop dat mensen in mijn partij nu eindelijk eens bedenken dat we niet de gevolgen, maar de oorzaken van het probleem moeten aanpakken. De internationale verdragen en onze wetten passen niet meer bij de realiteit, bij wat er nu gebeurt.”

Het kost tijd om die te veranderen, weet Drieman. En dat de COA-manager verder praat over het opknappen van de opvang, om die „menswaardiger” te maken, en vertelt dat de gemeente er twee boa’s bij krijgt – het stelt hem niet erg gerust. Het COA en zo goed als zeker óók staatssecretaris Van der Burg willen de opvang in Budel in 2024 helemaal niet sluiten. „Dit is een strategische locatie”, zegt Bert Scholtes. „Je hebt hier 1.500 mensen bij elkaar en ook de hele aanmeldstraat met de Vreemdelingenpolitie en IND. Als je dit sluit en de mensen verspreidt, krijg je bij de IND nog grotere achterstanden.”

Scholtes zegt ook dat juristen kunnen „kijken” naar de afspraken met de gemeente – of het COA eronderuit kan. „Maar dat wil ik liever niet.” Hij blijft zijn best doen om de gemeente op andere gedachten te brengen. Er is camerabewaking gekomen, er komt misschien ook een winkel op het terrein en asielzoekers die problemen veroorzaken in de opvang worden in een aparte barak gezet, achter een hek. „Daar is meer toezicht, het is er minder luxe.”

Minder luxe? „Daar is het”, zegt Jordy Drieman, „nóg beroerder.”

