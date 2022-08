De zoetste wraak zou zijn als iedereen nu De duivelsverzen koopt, las ik her en der na de brute moordpoging op Salman Rushdie. De pen sterker dan het woord, de lezer machtiger dan een fatwa. Het CPNB kwam tegemoet aan de wens om iedereen Rushdie te laten lezen met het mooie initiatief om Woede, Rushdies Boekenweekgeschenk uit 2001, gratis aan te bieden. Meer dan 11.000 keer werd het boek de afgelopen week gedownload. De duivelsverzen haalde de bestsellerlijst nog niet; het boek is pas sinds twee dagen weer verkrijgbaar.

Na tien jaar college te hebben gegeven over De duivelsverzen op de Vrije Universiteit durf ik de bewering aan dat downloaden of kopen enerzijds, en het lezen van Rushdie anderzijds, twee verschillende zaken zijn. Ik vermoed dat, naast de Koran en de Bijbel, De duivelsverzen tot een van de meest besproken en minst gelezen boeken behoort. Van de ongeveer twintig studenten die ik jaarlijks de opdracht gaf het boek te lezen, haalden de meesten de eindstreep niet. Geen ramp, het ging mij erom ze te laten ontdekken dat het vuistdikke boek bijzonder veel vergt van zijn lezers: het is postmodern, complex en bevat tal van literaire verwijzingen.

Als theoretische achtergrondtekst bij het college lazen we een hoofdstuk uit het proefschrift van filosoof René Gabriëls, Intellectuelen in Nederland. Publieke controversen over kernenergie, armoede en Rushdie (2001). Gabriëls constateert dat waar het boek van Rushdie zelf bomvol staat van hybriditeit, alle dubbelzinnigheid wordt „weggezuiverd” in het publieke debat. Er blijven twee blokken over: het vrije Westen tegenover de orthodoxe islam. Filosoof Kenan Malik, die met From Fatwa to Jihad. How the World Changed. From The Satanic Verses to Charlie Hebdo een van de scherpste analyses over de impact van de zaak-Rushdie schreef, laat eveneens zien hoe elke pluraliteit uit het publieke vertoog over Rushdie verloren ging. Was je als eerste generatie Brits-Indiase migrant nog hooguit Punjabi of Bengali, als tweede generatie overwegend seculier en hooguit ‘Aziatisch’, de generaties ná Rushdie werden vooral ‘moslim’. Het bevalt Malik niks, deze paraplu-identiteit. Ze maken je relatie tot God allesbepalend in het publieke debat. Malik stelt dat moraal een identitaire kwestie is geworden, eerder dan een universele. De politieke strijd voor een betere wereld heeft plaatsgemaakt voor identiteitsgedreven woede en zo lang dit zo is zal islamisme kunnen blijven toeslaan. Malik waarschuwt dan ook voor wat hij ‘tribaal identiteitsdenken’ noemt.

Zijn grootste zorg is dat velen in het Westen de fatwa hebben geïnternaliseerd in de vorm van zelfcensuur. Het islamisme is daarmee succesvol geweest, want wie durft alles nog te zeggen of te tekenen? Het zijn de ‘ongeschreven boeken’ waar we ons om zouden moeten bekommeren. Malik heeft gelijk; ik herken die geïnternaliseerde fatwa maar al te goed. De cartoons die ik toonde in hetzelfde college durf ik nu niet meer te laten zien. Met respect voor gelovigen heeft dat niet zoveel te maken, met angst voor mogelijke gevolgen ervan wel.

Precies om deze reden is het belangrijk dat politieke leiders van zich laten horen na de moordaanslag op Rushdie. Zij bieden daarmee ruggensteun aan alle schrijvers en hun ‘ongeschreven boeken’, aan alle docenten en hun niet-gegeven lessen; aan hen die nu aarzelen of ze een bepaald boek of een bepaalde cartoon in een educatieve context nog durven bespreken of te laten zien. Goed dus dat Mark Rutte, Boris Johnson en Emmanuel Macron reageerden, de laatste deed dat het krachtigst: Rushdies gevecht is ons gevecht. Ik had graag gezien dat identitaire partijen als BIJ1 en Denk, de laatste met een relatief grote islamitische aanhang, zich ook hadden uitgesproken en dat juist zij ook die ruggensteun geven aan schrijvers en docenten in Nederland. Te meer omdat na de aanslag op de Franse docent Samuel Paty op 16 oktober 2020 prompt enkele dagen later een petitie in Nederland werd gelanceerd dat je de profeet niet mag beledigen. Partijleider van Denk, Farid Azarkan, ondertekende die. Door de timing ontstond de pijnlijke suggestie dat Paty het over zichzelf had afgeroepen.

Salman Rushdies De duivelsverzen is geen bedreiging voor gelovigen. Het is juist koren op de molen van moslims die zich gestigmatiseerd voelen door eenzijdige representatie. Het boek doorbreekt met al zijn dubbelzinnige speelsheid bij uitstek het simplistische narratief van twee botsende werelden: ‘het’ Westen versus ‘de’ islam. Het kopen van het boek is een daad van verzet, het lezen ervan nog meer; de boodschap ervan omarmen een bevrijding uit het verstikkende tribale identiteitsdenken.

Stine Jensen is filosoof en schrijver. Ze schrijft om de week een column op deze plek.