Het Bittere Kruid en de meesterzet van het CPNB

De literatuur vergrijst. En de stichting CPNB, voor de ‘collectieve propaganda van het Nederlandse boek’, kwam vorige week met een oplossing: meer BookTok (korte filmpjes op TikTok waarin jongeren vertellen wat ze lezen) en minder Marga Minco (102). „Als je niet veel leest en je moet Het bittere kruid gaan lezen, dan worden al je vooroordelen over lezen bevestigd. Dan wordt vrij vakkundig het leesplezier eruit geramd,” legde de directeur van de CPNB, Eveline Aendekerk, aan de NOS uit.

Het klinkt wat cru om een van de mooiste kronieken over de bezetting, de lotgevallen van een gezin waarvan een dochter alleen overblijft nadat de rest van haar gezin is vermoord tijdens de Holocaust, weg te zetten als een boek dat er niet in slaagt ‘leesplezier’ teweeg te brengen. Vanaf de openingszin – „Het begon op een dag dat mijn vader zei: ‘We gaan eens kijken of iedereen er weer is’” – is duidelijk dat dit boek mikt op het hart en het geweten, en niet op de vlotte leeservaring. De manier waarop het verhaal verteld wordt doet ook nog eens geen moment ouderwets aan, ook al verscheen het boek in 1957. Dat is te danken aan de stijl van Minco: observerend en kaal, geen woord te veel zoals dat heet – iets waarvoor we mannelijke auteurs als Willem Elsschot, Nescio, A. Alberts en F.B. Hotz altijd nadrukkelijk prijzen. Het slot is nog steeds een stomp in de maag, zeker in de wetenschap dat er, toen het boek verscheen, nog weinig aandacht was voor wat de Nederlandse Joden was aangedaan. Maar is het nog wel nodig om uit te leggen dat Minco’s debuut indrukwekkend is? Het is al vaak gedaan, de afgelopen week ook weer door docenten Nederlands die erop wezen dat Het bittere kruid ideale lectuur is voor wie leerlingen iets wil bijbrengen over empathie, geschiedenis en het hernieuwde gevaar van oprukkend extreemrechts.

De CPNB heeft zo een geraffineerde reclamecampagne opgezet

En daarom is Aendekerks opmerking een zegen. De CNPB werkt sinds enkele jaren vanuit de overtuiging dat een kookboek evenveel propaganda toebedeeld moet krijgen als een literaire klassieker, alle boeken zijn bij hen gelijk. Vanuit dat pragmatisme blijkt een ogenschijnlijk onhandige opmerking nu een meesterlijk staaltje omgekeerde psychologie. Want opeens is er hernieuwde vraag naar het boek: antiquariaat Colette in Den Haag gaf elke jonge lezer die naar die winkel kwam zelfs een gratis exemplaar mee. Ellen Deckwitz schreef donderdag in deze krant dat ze onmiddellijk enkele exemplaren had gekocht voor haar neven. En een bevriende collega zei tegen haar: „Had ze maar over míjn boek gezegd dat het het leesplezier van jongeren zou verpesten, dan had ik nu een herdruk.”

De CPNB heeft in feite een geraffineerde reclamecampagne opgezet (en dat terwijl geld en cultuur een moeizame combinatie zijn) om de tijdgeest het hoofd te bieden met een van de klassiekers uit onze literatuur. Voor de vorm kwam Aendekerk nog wel met excuses waarin ze zich niet zozeer verontschuldigde voor de belediging aan het boek (ze typeerde Het bittere kruid nietszeggend met: „Een historisch, belangwekkend en nog steeds actueel boek binnen de Nederlandse literatuur”), maar ze stelde vast dat het „verstandiger geweest was daarbij geen concreet voorbeeld te noemen.” Gelukkig maar dat ze dat wel heeft gedaan. Wat een generaliserende opmerking van de Nederlandse letteren had kunnen zijn, is nu een staaltje guerrilla-marketing van de eerste orde, en daarmee een meesterzet van de CPNB.

Op deze plek schrijft NRC over de populairste boeken van dit moment.

Marga Minco Het bittere kruid Bert Bakker, 96 blz. € 15,–