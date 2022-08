Niet om na het echec tegen Rangers nog meer zout in Eindhovense voetbalwonden te strooien, maar wat was het een verfrissende geste van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam om de PSV-supporters voorlopig uit de Johan Cruijff Arena te verbannen.

Uit de periode, zo’n vijftien jaar geleden, dat ik zelf vaak in de Arena ging kijken, herinner ik me nog de antisemitische leuzen die je toen al kon horen. De PSV-supporters hebben tijdens de laatste wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax nog extra gas gegeven, lees ik nu overal. Ze hebben niet alleen het traditionele „Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas” geroepen, maar ook „Alle Joden moeten dood” , „Samen verbranden zij Joden, want Joden branden het best” en „Schop, schop, schop ze neer, schop die Joden neer”.

Wat me bijna nog meer verontrust dan die verbale ploerterigheden, is het feit dat er niet of nauwelijks melding van werd gemaakt tijdens en na de tv-uitzending door ESPN van die wedstrijd. Ik kan me niet herinneren dat dergelijke spreekkoren krachtig gesignaleerd of becommentarieerd werden. Eindeloos is het geouwehoer van het legertje experts bij zulke wedstrijden, maar een journalist die kalm en koel de gedebiteerde slogans van een papiertje opleest kan er niet af. Dat zou de kijkers, en nog veel erger, de adverteerders weleens kunnen afschrikken.

Ook de kranten lieten het lelijk afweten, met – voor zover ik kan nagaan – uitzondering van De Telegraaf die op de maandag erna keurig berichtte dat de veiligheidscoördinator van Ajax overwogen had de scheidsrechter te vragen de wedstrijd te staken. Dit vanwege de scheldpartijen die Ajacied Steven Bergwijn kreeg te verduren: „Steven Bergwijn vieze vuile kankerjood ga maar lekker dood.”

Bij ESPN noemden ze het „de leukste wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal ooit”. Het wás ook een leuke wedstrijd voor degenen die niet wisten wat er gescholden werd, maar de meeste verslaggevers en officials die dat wel wisten, deden of ze niets gehoord hadden. Dat de jonge Ajax-keeper Jay Gorter enkele malen blunderde was véél belangrijker. Daar moesten de ruim 1 miljoen kijkers thuis het maar mee doen.

De reacties van PSV-zijde waren, zoals gebruikelijk, slap als de jonge sla in september uit het gedicht van Rutger Kopland. „Het is jammer dat de goeden onder de kwaden lijden”, zei de woordvoerder van PSV. Hij zou beter kunnen uitleggen waarom die goeden zo weinig in opstand komen tegen de kwaden. Geen tijd? Geen zin? Geen durf? Of alle drie?

De voorzitter van de PSV-supporters reageerde zoals voorzitters van supporters altijd reageren: hullie van Ajax doen hetzelfde als ze in Eindhoven op bezoek zijn. Niet dat deze vaststelling per se onjuist is, maar wat schiet je ermee op? Dus maar gewoon doorgaan met het sanctioneren van antisemitische spreekkoren omdat iedereen weleens last heeft van nare neigingen?

Wel zou je Ajax kunnen vragen eens scherper op te treden tegen het gebruik door Ajax-supporters van ‘Joden’ of ‘Superjoden’ als geuzennaam. Dat is dan wel niet antisemitisch bedoeld, maar het lokt wel antisemitisme uit. „De maat is nu dan ook vol”, heeft burgemeester Halsema aan PSV geschreven. Misschien moet er met enige spijt aan worden toegevoegd dat de antisemitische maat nooit helemaal leeg is geweest.