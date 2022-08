Marga Minco is een van de beste schrijvers van Nederland. Haar in een sobere, heldere stijl geschreven korte romans en verhalen zouden op alle middelbare scholen verplichte lesstof moeten zijn. Niet alleen vanwege het ontluisterende beeld dat ze geeft van de menselijke conditie (je kunt scholieren er niet vroeg genoeg op wijzen dat de mens slecht is), maar ook vanwege haar vakmanschap en haar gebruik van de Nederlandse taal. Een betere kandidaat om jonge mensen aan het lezen te brengen en een taal te leren bestaat dan ook niet, zou je denken.

Maar directeur Eveline Aendeweg van de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) weet wel beter. Zondag zei ze in het NOS Journaal dat door Minco’s Het bittere kruid bij jonge mensen die weinig lezen het leesplezier eruit wordt ‘geramd’. Inmiddels heeft Aendeweg haar excuses aangeboden aan mevrouw Minco en anderen die zich door haar badinerende woorden gekwetst voelen, maar het is gezegd en het heeft Minco naar de onleesbaar-categorie verbannen.

Dat jonge Nederlanders op geen enkele manier aan het lezen te brengen zijn, is duidelijk. Zo ken ik een jongen die net voor zijn eindexamen gymnasium is geslaagd en voor zijn leeslijst slecht de eerste twintig bladzijden van Elsschots Kaas heeft gelezen. De rest van zijn lijst las hij in samenvattingen. Het klinkt als een ramp, maar het is iets van alle tijden.

Want wie echt wil lezen, leest heus wel. Wie het ‘stom’ vindt doet dat niet. Daar helpt geen Book Tok tegen. Aan docenten Nederlands is het daarom vooral de taak om hun leerlingen die taal te leren, het liefst zonder Engelse stopwoorden als ‘awkward’. Er staan hun tenslotte genoeg mooie boeken ter beschikking.

En die oorlog, waar Minco over schrijft? Die is er nu eenmaal en herhaalt zich voortdurend in andere gedaantes, zie Oekraïne. En de boeken over die oorlog? Die blijven verschijnen, is het niet in het Nederlands, dan in andere talen.

Goede vertalers spelen bij dat laatste een grote rol. Zo zie ik uit naar de vertaling van Louis-Ferdinand Céline’s onlangs postuum verschenen roman Guerre, die ik de afgelopen dagen in het Frans heb geprobeerd te lezen. Hij schreef het in 1933, na Reis naar het einde van de nacht en voor Dood op krediet, meesterlijke boeken die ook tot de verplichte lesstof op scholen zouden moeten behoren, al was het maar omdat ze je het leven van de gewone man laten voelen en ze je meer empathie voor de minder gelukkigen bijbrengen.

De hoofdpersoon in Guerre, Ferdinand, komt in 1914 bij bewustzijn op het slagveld in Vlaanderen. Hij is gewond, lijdt aan hallucinaties en wordt naar een ziekenhuis gebracht. Daar ontvouwt zich een typisch furieus, ranzig en surrealistisch Céline-verhaal over oorlog, dood en seks. Hoogtepunten zijn Ferdinands relaties met een verpleegster, die de gewonde soldaten seksueel bevredigt, en een prostituee, de weduwe van een gefusilleerde kameraad, die ervoor zorgt dat hij uiteindelijk in Londen belandt. Veel gebeurt er niet, maar alleen al die beginscène waarin de Ferdinand tussen de lijken van zijn kameraden bijkomt, zal ik niet zo snel vergeten.

Het Frans van Céline is moeilijk, met veel argot. Alleen door een goede vertaling kun je dan ook echt van dat boek genieten. Als niemand op den duur het Nederlands nog perfect beheerst, zal een goede vertaling van zo’n boek er nooit komen.