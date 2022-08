Er waren twee opties: burgemeester of gids

Op het eerste gezicht tonen de foto’s bekende taferelen. Drukte op de Dam of een van de talloze Nutellawinkels. Als je beter kijkt zie je veel mooie details. De gidsen met paraplu’s tijdens de droogste dagen van het jaar – om hun groepen als vee mee bijeen te drijven. De toeristen die met een mengeling van argwaan en interesse diep in een bitterbal staren, alsof ze de moleculen proberen te ontwaren.

Er zijn ook volop clichés. Free Walking Tours heeft naast de classic tour en de alternative tour (drugs en sekswerkers) ook een food tour: „eat your way through Amsterdam”. De gids met zijn Amsterdamshirt laat de Nederlandse menukaart zien. Poffertjes, bitterballen, en die blonde vrouw in eeuwenoude klederdracht die een haring eet.

Sommige Nederlandse tradities worden uitvergroot. De gids zegt bij het pannenkoekenhuis: „Say it with me! We never eat pancakes for lunch!” Een (kennelijk) typisch Hollandse stelregel. Clichés zijn de goudader van de toerisme-industrie.