Eigenaar ‘asielhotel’ Albergen wil dat verkoop niet doorgaat

De eigenaar van het hotel in Albergen dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil kopen, wil dat de verkoop alsnog niet doorgaat. Het koopcontract is al getekend, maar na een week van ophef wil de eigenaar onder de deal uit. Het COA heeft een kort geding tegen de hoteleigenaar aangespannen om het hotel alsnog te kopen, blijkt vrijdag uit een dagvaarding. Maandag om 13.00 uur is de zitting in Almelo.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken, VVD) kondigde vorige week aan dat het Rijk het hotel in de gemeente Tubbergen zou kopen om plaats te maken voor 300 asielzoekers. Het is de eerste keer dat de landelijke overheid dit doet zonder tussenkomst van de gemeente. Dorpsbewoners verzetten zich de afgelopen dagen massaal tegen het besluit.

De eigenaar beroept zich op bedrog of dwaling, en zegt volgens de dagvaarding dat ze niet akkoord was gegaan als ze wist dat er 150 tot 300 asielzoekers in het pand zouden komen. Het COA kan zich daar niet in vinden: het zou al ruim voor het sluiten van het koopcontract duidelijk zijn geweest dat er plek zou worden gemaakt voor ongeveer 200 asielzoekers. Verder zou op aanbevelen van de makelaar in het contract zijn opgenomen dat het COA geen beloftes doet aan de eigenaar over de manier waarop het gebouw wordt gebruikt.

