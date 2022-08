Vlak voor de ontmanteling van de Sovjet-Unie in 1991 doceerde de Russische politicoloog Sergej Karaganov (1952) een semester aan de Rijksuniversiteit Groningen. Polemoloog Hylke Tromp had hem als gastdocent uitgenodigd. Zes jaar later mocht zijn pupil Timofei Bordatsjov (1973) een jaar studeren aan het Europacollege in Brugge. De jonge historicus haalde er een masterdiploma. In die optimistische jaren negentig ging het Nederlandse beleid ervan uit dat dit soort uitwisseling a priori goed was. Hoe meer Russen het stadhuis op de Dam in of Neeltje Jans konden bewonderen, des te meer zij de burgerlijke rechtsstaat zouden waarderen die deze wereldwonderen had voortgebracht. Het ‘vredesdividend’ van na de Koude Oorlog zou alleen maar win-win opleveren, was het idee.

Hubert Smeets is historicus, journalist en Oost-Europa-expert.

Terug in Rusland ontpopten Karaganov en Bordatsjov zich een kwart eeuw later als harde ideologische ‘organische intellectuelen’ van het Poetin-regime. Ze wekten zelfs niet meer de schijn dat ze respect hadden voor de academische waarden van Groningen en Brugge. Zo zei Karaganov kort na de MH17-crash tegen NRC: „Europa is niet te vertrouwen en ook nog eens onmachtig. Met Oekraïne is het gedaan.” Bordatsjov had eerder dat jaar voorspeld dat Europa weinig zou doen tegen de Russische assertiviteit. Europese politici „haten het verantwoordelijkheid te moeten nemen”, voorzag hij in NRC.

‘Vergeet Europa’

Bordatsjov stoomde door. Hij is nu programmadirecteur van de Valdai Club van president Poetin, een netwerk vergelijkbaar met de Bilderbergconferentie. Vergeet Europa, zegt hij tegen iedereen die het wil horen. Want Europa vindt „centen belangrijker” dan Russen, aldus Bordatsjov, en hecht juist geen belang aan waarachtige „patronage”. Karaganov is met pensioen. Hij verheugt zich intussen op de derde Koude Oorlog, de eerste die Rusland nu wel kan winnen omdat het geen last meer heeft van communistische zelfbeperking.

N=2. Is dat niet te weinig? Nee. Statistieken bevestigen de Werdegang van deze twee intellectuelen. Drie decennia reiservaring heeft de doorsnee niet tot Europa bekeerd. Integendeel, blijkt uit talrijke peilingen van onderzoeksbureau Levada. Elf maanden voordat het Kremlin zijn vernietigingsoorlog tegen Oekraïne ontketende, zei 70 procent zich geen Europeaan te voelen; slechts 27 procent voelde zich wel Europeaan. Pijnlijk detail is dat jonge Russen zich nog minder Europeaan voelen (23 procent) dan ouderen (31 procent).

De cijfers illustreren dat Russen zich de onvergelijkbare ‘unieke beschaving’ wanen die Poetin hen al decennia voorspiegelt. In de ex-koloniën van Rusland is de stemming anders. In het eveneens autoritair gewelddadig geregeerde Belarus, waar voor de laatste frauduleuze presidentsverkiezingen (2020) jaarlijks een miljoen burgers (10 procent der bevolking) de EU bezochten, leeft het Europese gedachtengoed veel meer.

Hoe dan ook. Het argument dat Russen welkom moeten blijven omdat ze zo hun blik op de wereld zullen verruimen, is goedbedoelde onzin.

Moeten de Russen dan maar worden gestraft voor het feit dat de ‘vriendschap der volkeren’, zoals het in communistische tijden heette, afgelopen decennia niet dichterbij is gekomen?

Rondjes draaien

Deze vraag is als een vicieuze cirkel. Althans zo ervaar ik het. ’s Ochtends prefereer ik iets anders dan ’s avonds, tegen middernacht is het antwoord van rond het middaguur weer verworpen. Vaak wordt het rondjesdraaien persoonlijk: wie wil ik Amsterdam nog wel laten zien en wie niet? De kameraad-historicus uit Moskou, die me tijdens de mislukte staatsgreep in 1991 het woord ‘berenziekte’ leerde toen de putschisten aan de schijterij bleken te zijn, en de collega-fotograaf, die met gevaar voor eigen leven voor NRC heeft gewerkt, zouden een vijfjarig visum moeten krijgen. De kennis-aannemer, die dankzij aanbestedingen van de burgemeesters van Moskou een huis in Alicante kon kopen, kan best wachten. De paradox is dat die bouwondernemer dat niet hoeft, omdat hij door dat onroerend goed een Schengenvisum heeft. De eerste twee hebben zulke visa echter niet. Ze zitten daarom vast in Rusland, ook al hebben ze beiden voor geen millimeter bijgedragen aan het Poetin-regime.

Opgesloten zijn in Rusland, dat herinnert aan het Sovjetbewind. Burgers hadden tot begin jaren negentig twee visa nodig voor Brugge of Groningen: een visum om de Benelux binnen te komen én een visum om de eigen Sovjet-Unie te verlaten. Dat uitreisvisum kreeg de Sovjetburger alleen als de geheime dienst KGB het goed vond. Wie onbetrouwbaar werd geacht – de massa – mocht niet uitreizen.

De Russische dichter Lev Rubinstein (1947), een loepzuivere criticus van het Poetin-regime, waarschuwt dat Rusland zich nog meer in zijn eigen wrok gaat wentelen als Europa nu ineens de deur dichtgooit. De ‘niet-uitreisbaren’ van toen worden dan ‘niet-inreisbaren’. Het idee dat dit „verbeeldingskracht, zoals in het geval van ons genie [de dichter Poesjkin – hs] juist stimuleert” is valse romantiek, schreef Rubinstein.

In Oekraïne worden ze doodmoe van Russische intellectuelen die onmiskenbaar vaak het slachtoffer zijn geweest van het Kremlinregime, maar die zich minder vaak afvragen wat ze zelf hebben gedaan om dit onheil te stoppen. Verwijzingen naar dichter Aleksandr Poesjkin schieten filosoof Volodymyr Jermolenko uit Kiev daarom in het verkeerde keelgat. Want was het negentiende-eeuwse ‘genie’ niet de auteur van het imperialistische gedicht Aan de lasteraars van Rusland, dat meteen na de invasie begin dit jaar ook werd ingezet om het vuur verder op te stoken? Ik snap hem. Ook wij kregen thuis in Nederland dit gedicht ter rechtvaardiging van de Russische strafexpeditie tegen de opstandige Slavische ‘broeders’ in Polen (1830-1831) toen per digitale post opgestuurd. Dat was niet bedoeld als l’art pour l’art, maar als waarschuwing: wees geen volksvijand in dit uur der vaderlandse waarheid.

Russofascisme

Maar het probleem blijft. De grenzen sluiten voor iedere Rus die zich niet verzet tegen het Russofascisme in het Kremlin, suggereert een vorm van collectieve schuld. Dat kan inderdaad averechts uitpakken. In horig Rusland betekent ‘wie zwijgt stemt toe’ iets anders dan in burgerlijk Nederland.

De Oekraïense politicoloog Mykola Rjabtsjoek (1953) pleit daarom voor meer toegespitst visumbeleid dat, anders dan nu, niet is gestoeld op het juridisch o zo fraaie onschuldprincipe. Het praesumptio innocentiae geldt in het internationale grensverkeer namelijk niet. Verstrek alleen visa aan Russen die de vraag ‘hebt u ooit in het openbaar steun betuigd aan de speciale militaire operatie in Oekraïne, die door de VN is veroordeeld als een daad van agressie?’ negatief kunnen beantwoorden. Als Rusland zegt in gevecht te zijn met het ‘collectieve Westen’, dan heeft het Westen het recht „de bokken van de schapen te scheiden” en „gevaarlijke en vijandige vreemdelingen” te weigeren, aldus Rjabtsjoek.

Dit idee van Rjabtsjoek snijdt hout. Er mist niettemin iets: een actievere benadering van die Russen die niet zwijgen, maar zich juist uitspreken en daarmee risico’s nemen. Die (minuscule) groep moet ook naar Nederland kunnen komen. Dat is geen eenvoudige klus, mede omdat Nederland door alle diplomatieke uitzettingen over en weer onvoldoende mensen op de consulaten in Moskou en St. Petersburg heeft om visumaanvragen te kunnen behandelen. Sinds eind april krijgen Russische burgers alleen nog maar op „zwaarwegende humanitaire gronden” een visum voor een kort verblijf. Het bureaucratisch argument is op zichzelf geen flauwekul, maar de formulering – vooral dat gewichtige maar lege woord ‘zwaarwegend’ – wekt achterdocht.

Hopelijk is die argwaan onterecht. Daarom een concrete suggestie voor de regering. Verruim de faciliteiten van de consulaire posten, of open er desnoods een paar, in precies die steden waar Russen zonder voorafgaand visum heen kunnen: zoals in Kazachstan, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Israël, Turkije, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Belarus.

Minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) heeft de komende weken wellicht tijd om na te denken over een meer fijnbesnaard visumbeleid.