COA: Gemeente Tubbergen wist al langer over plannen voor azc in hotel

De gemeente Tubbergen wist volgens het COA al sinds juni dat er een „reële mogelijkheid” zou zijn dat het Rijk een azc in de gemeente zou afdwingen. Dit schrijft het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) in de dagvaarding voor een kort geding tegen de eigenaar van hotel ’t Elshuys in het dorp Albergen, waar het azc moet komen. De eigenaar wil van de verkoop af en COA spant een kort geding tegen haar aan. Maandag is de zitting.

De gemeente werd 16 augustus naar eigen zeggen „onaangenaam verrast” toen staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) bekend maakte dat ‘t Elshuys een azc voor 150 tot 200 personen zou worden. In units rond het hotel zullen nog eens 100 mensen worden opgevangen.

Meteen na die bekendmaking werd er dagenlang door inwoners van Albergen geprotesteerd. Zondag was er een stille tocht. Ondertussen benaderde de eigenaar van het hotel het COA met de vraag of zij nog van de koop af kon. Maandag kreeg het COA een brief: de eigenaar had het koopcontract vernietigd met als reden „bedrog” en „dwaling”.

Als ze had geweten dat er 300 asielzoekers in het hotel zouden komen wonen, schreef haar advocaat in de brief, had ze het koopcontract nooit getekend. Het COA stelt juist “vanaf dag één transparant [te zijn] geweest” over het beoogde aantal asielzoekers.

1,5 miljoen euro

In april werd het COA door een makelaar benaderd met het hotel, dat al drie jaar te koop stond. Kort erna kregen twee medewerkers van het COA er een rondleiding. Begin augustus werd het koopcontract getekend: het COA betaalt 1,48 miljoen euro voor het hotel en de grond. Op 29 augustus zou de verkoop definitief worden.

Als de eigenaar niet meewerkt aan de verkoop, eist het COA een dwangsom van 150.000 euro. Dat bedrag zou weleens betaald kunnen worden. Omwonenden gaven eerder in de media aan het hotel wel te willen kopen, om zo de komst van het azc te voorkomen.

In april benaderde het COA ook de gemeente met de vraag of zij kon instemmen met het opvangen van 50 statushouders en 150 asielzoekers. Volgens het COA bevestigde de wethouder op 21 juni dat de gemeente „niet wenste mee te werken aan de opvang dan wel huisvesting van asielzoekers”, staat in de dagvaarding. Daarop gaf het COA aan dat de kans reëel was dat het Rijk het ‘ruimtelijke ordeningsinstrumentarium’ in zou zetten, schrijft het. Dat geeft het Rijk de mogelijkheid de gemeente in dit soort beslissingen te passeren. Tubbergen is de eerste gemeente waar de staatssecretaris het instrument gebruikt voor de komst van een azc.

„Wij hebben kort gezegd geen contact gehad met het COA op 21 juni”, zegt de gemeente in een reactie. Op 10 juni heeft er wel „ambtelijke terugkoppeling” plaatsgevonden. Van mogelijke toepassing van dwang wist de gemeente „door de landelijke ontwikkelingen” wel af. „Maar de gemeente was tot 16 augustus in de veronderstelling dat het COA geen interesse meer had in het hotel”, zegt een woordvoerder. Andere investeerders hadden zich namelijk gemeld. Zij wilden van het hotel een woon-zorg combinatie maken.

De mededeling van Van der Burg kwam volgens wethouder Ursula Bekhuis „als een donderslag bij heldere hemel”, zei ze in een persconferentie half augustus. Het COA droop volgens haar na afwijzing van de gemeente „teleurgesteld” af. En ze ging ervan uit, zei ze, „dat de opvang in een andere gemeente geregeld zou worden”.