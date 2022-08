De acute dreiging is voorlopig weer verdwenen: de oefeningen van de Chinese strijdkrachten rond Taiwan zijn zo’n beetje achter de rug. Voor zover het ooit nog écht rustig wordt rond het eiland, dat door Beijing wordt gezien als een afvallige provincie die vroeg of laat, goed- of kwaadschiks zal worden teruggebracht in de moederschoot van de Volksrepubliek op het vasteland.

De rest van de wereld werd, toen China zijn strijdkrachten op scherp zette, wederom geconfronteerd met een van de grootste kwetsbaarheden in de internationale economie. TSMC, de grootste producent van geavanceerde computerchips ter wereld, staat in Taiwan. Bij een conflict zit een groot deel van het Westen straks zonder de geavanceerde chips die daar worden gemaakt.

Computerchips nu zijn wat staal was in de eerste helft van de twintigste eeuw: een strategisch goed. De zogenoemde productieketens rond chips lijken niet meer van deze tijd. Ze zijn ontstaan in een tijdperk waarin er voetstoots vanuit werd gegaan dat de internationale handel zich ongehinderd steeds verfijnder en verder zou uitbreiden.

Een drietal ontwikkelingen lijkt daar nu een eind aan te maken. Allereerst was er de terugslag tegen globalisering onder de Amerikaanse president Trump, en de handelsconflicten die vanuit het Witte Huis werden ontketend. Daarna volgde een implosie van de internationale handel tijdens de Covid-pandemie, en de chaotische herstart van de wereldeconomie die er op volgde, met hortende productie, het haperende handelsroutes en verstopte havens. Dat fenomeen doet zich in China, dat het virus buiten de deur wenst te houden, overigens nog steeds voor.

Daar komt een groeiende crisis in de internationale samenwerking nu bij. De breuklijnen waarlangs zich een multipolaire wereld, met verschillende machtscentra ontwikkelt, worden langzaam zichtbaar. Tijdens de pandemie en vlak daarna werd duidelijk hoe kwetsbaar de complexe internationale productieketens, waar alles exact op tijd werd geleverd, waren. En die productieketens zijn met name buitengewoon ingewikkeld bij de productie van computerchips.

De oorlog in Oekraïne heeft intussen onderstreept hoe kwetsbaar landen zijn geworden voor het afknijpen van strategische goederen, en hoe weinig scrupules er zijn bij leveranciers om de aanvoer daarvan te stoppen. Het Russische gas is daar het belangrijkste voorbeeld van. Het versterkt de overtuiging zelfvoorzienend te moeten zijn waar het essentiële producten betreft.

Computerchips zijn vandaag de dag alomtegenwoordig, en veel producten kunnen niet meer zonder. Van auto’s tot vaatwassers, van telefoons tot rookmelders. Zowel de EU als de VS trekken nu tientallen miljarden uit om de productie van chips op eigen bodem op te starten of uit te breiden.

Zo illustreert de chipsector de trend die internationaal aan de gang is: minder onderlinge afhankelijkheid, méér zelf doen op eigen bodem, deglobalisering en vooral groeiend wantrouwen. Europa doet daar noodzakelijkerwijs aan mee: het Russisch gas is een traumatisch voorbeeld van wat er gebeurt als het blinde vertrouwen van gisteren in aanraking komt met de steeds vijandiger wereld van morgen. Het beschermen van de burgers en bedrijven, van de welvaart en manier van leven, is begrijpelijk. Maar laat argwaan de resterende internationale handel en samenwerking niet nodeloos ondergraven.