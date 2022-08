Centrale bank VS: terugdringen inflatie gaat pijn doen

De centrale bank van de Verenigde Staten, de Federal Reserve, zal de rente blijven verhogen en hoog blijven houden tot de inflatie is teruggedrongen. Ook al zal door dat beleid een periode volgen van lage economische groei en een verslechterende arbeidsmarkt. Dit heeft Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, vrijdag gezegd in een toespraak tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers en wetenschappers van over de hele wereld in de Amerikaanse plaats Jackson Hole.

Met de toespraak, waar op de financiële markten de hele week naar was uitgekeken, probeerde Powell vooral de zorgen weg te nemen dat de centrale bank de rente te snel weer verlaagt zodra de hoge inflatie, nu bijna 9 procent op jaarbasis, begint te dalen. Powell benadrukte dat prijsstabiliteit, veelal gedefinieerd als een inflatie van rond 2 procent, het „fundament” is van de economie. Het weer bereiken daarvan zal volgens hem tijd vergen en een „krachtig” gebruik van de instrumenten – met name de geldmarktrente – die de Fed daarvoor ter beschikking staan.

Rente tegen de 4 procent

Dit jaar verhoogde de Fed zijn belangrijkste rentetarief al van nagenoeg 0 procent tot tussen 2,25 en 2,5 procent. Powell wees erop dat de gemiddelde verwachting van bestuursleden van de Fed is dat de rente volgend jaar tegen de 4 procent bedraagt. Volgens hem moet worden voorkomen dat de hoge inflatie van nu blijvend wordt en dat het daarna veel lastig wordt om deze weer te laten dalen.

Powell verwees herhaaldelijk naar de jaren zeventig, toen de inflatie eveneens sterk opliep. Een te late reactie van de centrale bank vergde toen een beleid van grote renteverhogingen, waarna die rente vijftien jaar relatief hoog moest blijven om de inflatieverwachtingen van het publiek en het bedrijfsleven structureel te laten dalen.

In de eurozone, waar de inflatie eveneens tegen de 9 procent bedraagt, deed de Europese Centrale Bank (ECB) het tot nu toe beduidend rustiger aan. De ECB verhoogde de rente in juli van 0 procent naar 0,5 procent.