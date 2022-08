‘In de stad zie je veel mensen weinig. In een dorp weinig mensen veel”, is een uitspraak van Lévi Weemoedt. Een aantrekkelijk maar achterhaald beeld. Stadsbewoners hebben hun eigen ‘bubbels’ waarin ze weinig mensen veel zien. En veel dorpsbewoners onderhouden een groot netwerk met mensen van het werk, onderwijs en via sociale media. Nederland is één grote stad en duizend dorpen tegelijkertijd.

Eric de Ceuster is bestuurder van een woningcorporatie

De bewoners van Albergen of van een willekeurige stadswijk reageren niet anders op een gedwongen komst van een azc voor driehonderd asielvragers. Niet in ons dorp, niet in onze wijk!

Ik zeg asielvragers, geen asielzoekers. Vragen is gericht op een ander. Zoeken is individueel. Het associeert met zoeken en niet vinden. Of nog giftiger, met: wat heb je hier te zoeken? Met de verkeerde woorden ontmenselijken we vluchtelingen. Dat doen ook de beelden van Ter Apel. In ons geheugen blijft hangen: chaos, vies en gevaarlijk.

De opvang van 76.000 Oekraïense ontheemden toonde een alternatief. Ten eerste was er compassie. Ze hebben een andere taal, een ander geloof, een andere cultuur, maar het zijn vooral mensen op de vlucht voor onheil. Laten we die compassie ook tonen voor vluchtelingen uit andere landen. Dat heeft geen magneetwerking, want ons asielbeleid is uitermate streng.

Oekraïners konden zich vrij vestigen zonder zich direct te melden bij één registratielocatie. Waarom zo anders bij mensen die asiel vragen? Laat hen eerst op adem komen op de plek die zij zelf kiezen. Daarna melden zij zich aan bij een centrum in de regio. Waarom kan dat nu maar op één plek? Aanmelden is voor vluchtelingen van groot belang, ze komen écht wel. Met uitzondering van een kleine groep die de illegaliteit in gaat, zoals ook nu.

Negen asielvragers per postcode

Bij de Oekraïners was er oneerbiedig gezegd geen verdeelprobleem. Ze vonden hun weg via landgenoten, burgerinitiatieven en gemeenten. Kan dat met mensen die asiel vragen ook? Vast wel. Maar mocht het toch nodig zijn, verdeel dan evenredig, kleinschalig, wederkerig en dan kan het vrijwillig. Evenredig behoeft geen toelichting. Het vergroot het draagvlak en daarmee de vrijwilligheid.

Voor de kleinschaligheid: sluit aan bij de postcodegebieden. Daarvan heeft Nederland er 4.070. Gemiddeld wonen er 3.200 volwassenen: een groot dorp of een kleine stadsbuurt. In 2021 vroegen 35.000 mensen asiel, 9 per postcodegebied. Dat is overzichtelijk en vergroot de vrijwilligheid.

Wederkerigheid: tegenover de vraag om 9 mensen die asiel vragen op te vangen staat een vergoeding van 27.900 euro per persoon. Dat waren in 2021 de kosten van huisvesting, personeel van het COA, gezondheidszorg en levensonderhoud. Geef dit budget via de gemeente aan de mensen in ieder postcodegebied voor hun oplossing voor huisvesting en levensonderhoud. De gemeente kan geld apart houden voor onderwijs, zorg en begeleiding.

In stadswijk A zullen de bewoners en ondernemers een leegstaand schoolgebouw huren en catering en schoonmaak inhuren. In dorp B wordt een graanschuur met vrijwilligers omgebouwd tot een woning voor twee vluchtelingengezinnen. De volwassenen werken mee op de boerderij voor eten en leefgeld. In stadswijk C stellen bewoners een lege kamer in hun huis ter beschikking en is de asielvrager inwonend huisgenoot.

Beste inwoners van Tubbergen, uw gemeente heeft 14 postcodegebieden. We vragen u 126 mensen op te vangen die op de vlucht zijn en asiel vragen. Dat vragen we aan alle Nederlanders, in dorpen en steden. Wij ondersteunen u met 3.515.400 euro. Wij zijn dankbaar dat u de zorg voor deze mensen met ons deelt. Met vriendelijke groet, de regering van alle Nederlanders.

