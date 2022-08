Op mijn schildervakantie ontmoette ik een Oezbeekse vrouw die ondanks haar verschrikkelijke heimwee zo snel mogelijk hier probeerde in te burgeren. Dat lukte behoorlijk goed. Zo wist ze ook al het een en ander over de Nederlandse literatuur. Ja, Mulisch: ‘Aan de slag!' En Hermans: ‘Nog meer slapen’.

