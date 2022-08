11 aanhoudingen, 3 gewonde agenten na wedstrijd FC Twente tegen Fiorentina

De politie in Enschede heeft elf mensen aangehouden rond de wedstrijd tussen FC Twente en het Italiaanse Fiorentina donderdagavond. De verdachten zijn opgepakt voor openlijk geweld, mishandeling, vernielingen en verboden wapenbezit, meldt de politie vrijdag. De ME voerde charges uit rond het voetbalstadion om supporters van beide clubs van elkaar te scheiden. Drie agenten raakten daarbij lichtgewond.

Tijdens de wedstrijd vielen volgens de politie „waarschijnlijk” meerdere lichtgewonden, toen een vuurwerkbom werd gegooid. De scheidsrechter legde de wedstrijd vanwege de vuurwerkbom tijdelijk stil. Om 01.15 uur meldde de politie dat de rust rond het stadion was teruggekeerd en de meeste supporters de binnenstad van Enschede hadden verlaten.

Vorige week kwam het ook al tot confrontaties tussen aanhangers van Twente en Fiorentina. In Florence raakten supporters slaags, waarop voor de terugwedstrijd in Enschede ook al werd gerekend op rellen. Hierop werd een noodverordening ingesteld, die de Italiaanse supporters onder meer verbood de binnenstad in de te gaan. Desondanks waren er opstootjes, waarbij enkele gewonden vielen. De noodverordening liep vrijdagochtend om 07.00 uur af.

FC Twente speelde tegen Fiorentina in de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Conference League. De Italianen plaatsten zich donderdag dankzij een 0-0 gelijkspel voor het hoofdtoernooi, nadat Twente vorige week in Florence al met 2-1 verloor.