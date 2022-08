Yara legt kunstmestfabriek in Sluiskil stil vanwege hoge gasprijs

Kunstmestfabrikant Yara legt als gevolg van de hoge gasprijs één van zijn grote ammoniakfabrieken stil. Met de fabrieksstop – het zoveelste signaal dat de energiecrisis de industrie hard raakt – gaat de productiecapaciteit van de grootste kunstmestfabriek van Noordwest-Europa fors omlaag.

De fabriek in het Zeeuwse Sluiskil, die onderdeel is van het Noorse concern Yara, maakt kunstmest met twee grote ammoniakfabrieken en een kleine. Het bedrijf is de grootste gasverbruiker van Nederland. Er is jaarlijks 2 miljard kuub nodig, wat gelijk staat aan het verbruik van 1,3 miljoen huishoudens. De kleine ammoniakfabriek lag al langere tijd stil, maar nu legt Yara ook een van de twee grotere fabrieken plat.

Wat dat precies betekent voor de productiecapaciteit in Sluiskil, wil het bedrijf niet kwijt. Wel is duidelijk dat Yara in heel Europa de productie omlaagbrengt naar 35 procent van de capaciteit. Er wordt daarmee 3 miljoen ton ammoniak minder gemaakt. In Sluiskil gaat het personeel door met werken, om bijvoorbeeld onderhoudscontroles te doen.

Volgens een woordvoerder van de fabriek (met ongeveer zevenhonderd werknemers) staat de Nederlandse fabriek eigenlijk „als laatste in rij” voor het terugschroeven van productie, omdat de fabriek relatief efficiënt is. Maar omdat de gasprijzen nu in Nederland vergeleken met de rest van Europa uitzonderlijk hoog zijn, ontkomt ook Sluiskil niet aan productiebeperkingen.

CO 2 -uitstoot

Als Yara de productie langere tijd laag houdt, kan dat impact hebben op de nationale CO 2 -uitstoot. De fabriek in Sluiskil is in z’n eentje verantwoordelijk voor ongeveer 2 procent van de totale Nederlandse uitstoot.

Grote vraag is hoe het terugschroeven van de productie uiteindelijk uitpakt in de rest van de keten. Veel boeren zijn afhankelijk van kunstmest, en het ligt voor de hand dat de prijs daarvan – nu al erg hoog – verder stijgt. De bekende kunstmestprijsindex CRU staat nu ongeveer twee keer zo hoog als een jaar geleden.

Ook maakt Yara AdBlue, een uitlaatvloeistof voor vrachtwagens, en ammoniakwater, dat kolencentrales gebruiken om de stikstofuitstoot te beperken.

Het stilleggen van de fabriek van Yara is een nieuw teken dat het voor de zware industrie steeds lastiger wordt om te gaan met de hoge gasprijzen. Deze week bereikten die nieuwe records van boven de 300 euro per kuub. Vorige week maakte het zinkconcern Nyrstar bekend dat het zijn fabriek in Budel-Dorplein (Noord-Brabant) vanaf 1 september tijdelijk stillegt. Dat is een van de grootste elektriciteitsverbruikers van Nederland, goed voor dezelfde hoeveelheid stroom in een jaar als een kleine stad.

Al een paar maanden geleden besloot aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl definitief het meest energie-intensieve deel van de productie te sluiten. Dat kon niet meer uit.

Internationaal hebben ook andere kunstmestfabrikanten al de productie omlaag gebracht. Grupa Azoty, het grootste chemische bedrijf van Polen, heeft al eerder vergelijkbare besluiten genomen. Woensdag maakte de Amerikaanse kunstmestproducent CF Industries bekend tijdelijk een fabriek in het Verenigd Koninkrijk stil te leggen. Dat leidt daar tot zorgen over de productie van CO 2 – een bijproduct van kunstmestproductie – voor bijvoorbeeld de slachtindustrie en het vervoeren van koude materialen als vaccins, schreef financieel persbureau Bloomberg.

Lees ook deze reportage bij Yara Sluiskil van vorig jaar: Groene kunstmest? Nog een lange weg te gaan

Dat Nederland een grote kunstmestfabriek kent, heeft er mee te maken dat jarenlang goedkoop gas juist een zekerheid was. Het complex in Sluiskil, opgericht in 1929, groeide enorm na de ontdekking van Gronings gas: die betekende een stabiele aanvoer van voordelig gas. In 1979 werd het bedrijf overgenomen door Norsk Hydro, dat later zijn kunstmestactiviteiten naar de beurs bracht onder de naam Yara. Het bedrijf, waarvan de Noorse staat grootaandeelhouder is, kende het eerste halfjaar van 2022 een omzet van 12 miljard dollar (12 miljard euro), en behaalde een winst van ongeveer een miljard dollar.