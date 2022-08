Fietsend maak ik een korte bocht naar rechts als er een jongeman – ook op de fiets – recht op me afkomt. Hij wijkt niet. Ik ook niet, want ik houd me wel aan de verkeersregels. Als we elkaar met veel gedoe voorbij zijn roept hij me verwijtend na: „Je ziet toch dat ik niet kan remmen. Ik heb twee telefoons in mijn handen.”

