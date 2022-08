‘Verhoren IND leveren asielkinderen onnodig stress op’

Gevluchte kinderen en jongeren ervaren vaak onnodig stress bij verhoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat komt onder meer doordat vragen onduidelijk zijn en vaak niet aansluiten op het ontwikkelingsniveau van het kind. Dat concludeert universitair docent sociale en gedragswetenschappen Stephanie Rap van de Universiteit van Amsterdam. Ze deed vier jaar lang onderzoek en presenteert haar bevindingen donderdagmiddag.

Rap sprak de afgelopen vier jaar met 21 jongeren en 41 medewerkers. Ze kreeg van de IND inzage in dertien verhoren met kinderen jonger dan twaalf jaar. „Het is in de gehoren vaak onvoldoende duidelijk wat van hen verwacht en gevraagd wordt”, zegt Rap telefonisch tegen NRC. „Het doel van het gesprek is niet helder en veel van de vaak zeer gedetailleerde vragen zijn moeilijk te begrijpen.”

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vragen over geboortedata en -plaatsen van familieleden, vragen over het land van herkomst of over ‘etniciteit’ - een begrip dat met name jonge kinderen vaak nog helemaal niet kennen. Omdat minderjarigen vaak niet direct naar Nederland vluchten, maar eerst in andere landen verblijven, zijn vragen over hun land van herkomst vaak lastig te beantwoorden. „Er wordt veel gewerkt met gesloten vragen, daardoor komt een gesprek niet goed op gang”, aldus Rap. „Ook worden er veel waarom-vragen gesteld, terwijl jongeren vaak helemaal niet begrijpen waarom dingen gebeuren.” Momenteel verblijven circa elfduizend kinderen in asielopvang, al worden zij niet allemaal gehoord door de IND.

Stress

De minderjarigen die ondervraagd worden beleven naar eigen zeggen vaak een stressvolle periode. „Zij vragen zich daardoor vaak af of zij wel het goede antwoord hebben gegeven en zitten daardoor nog meer in angst en onzekerheid”, zegt Rap. Ze begrijpt dat de IND vragen moet stellen om te kijken of asielzoekers in aanmerking komen voor een verblijfsstatus. „Maar nu zijn de vragen niet goed aangepast aan de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van jongeren. Als de IND de vragen op een andere manier zou stellen, zou er meer informatie loskomen - dat is ook voor de IND beter.”

De IND moet zich tijdens de gesprekken houden aan het internationale kinderrechtenverdrag. In artikel 12 van dat verdrag staat dat minderjarigen het recht hebben om gehoord te worden en dat zij vrijelijk moeten kunnen zeggen wat zij willen in een kindvriendelijke omgeving. Volgens Rap kan op dit vlak een hoop verbeterd worden. „Ze worden gehoord, dus dat recht kunnen ze inderdaad uitoefenen, maar niet op de manier die aansluit bij hun capaciteiten.”

Rap werkte voor haar onderzoek samen met het IND en hoopt dat zij ook na de presentatie nog verder met de organisatie kan meedenken over een betere werkwijze. „Medewerkers beter trainen in gesprekstechnieken, over hoe je kinderen interviewt, kan al snel winst opleveren”, vertelt Rap. „Niet alle informatievoorziening komt vanuit het IND, maar bijvoorbeeld ook bij Vluchtelingenwerk en andere hulporganisaties, dat zou beter gestroomlijnd kunnen worden.”