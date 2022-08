Tom Cruise brengt de filmliefhebber terug naar de Nederlandse zalen

Na twee stille coronajaren gaat het goed met de grote bioscoopketens in Nederland. Filmtheaters van Pathé en Kinepolis zien de bezoekersaantallen langzaam weer richting het niveau van 2019 gaan, het laatste pre-coronajaar. Een van de grootste aanjagers hiervan: Tom Cruise, met zijn nieuwste film Top Gun: Maverick. Pathé ontving vorige week de miljoenste bezoeker voor de film, waarmee die een van de meest succesvolle films ooit is in Nederland. Nu al – de film draait nog – is hij goed voor een omzet van 11,5 miljoen euro voor Pathé in Nederland.

Dat juist Cruise zo’n groot aandeel heeft in het overeind houden van de sector, betekent voor de Amerikaanse acteur – zoals vaker – dat zijn missie vooralsnog geslaagd is. Zijn films zijn voor het grote scherm, zei hij eerder dit jaar op het Filmfestival van Cannes, niet voor streamingsdiensten. Hij wees het idee af om Top Gun online te laten debuteren, in plaats van in de theaterzaal. In een tijd waarin streamingdiensten steeds populairder worden, werpt Cruise – die Top Gun mede produceerde – zich op als bondgenoot van de bioscoopsector.

En die profiteert daarvan, in Nederland in ieder geval: Top Gun is in vrijwel alle bioscopen waar de film draait een van de best bezochte films van dit moment. Grote producties als Jurassic World: Dominion en Elvis staan daar ook steevast tussen. Ook Minions: Hoe Gru Superschurk Werd, Thor: Love and Thunder en Bullet Train doen het goed. Daarmee lijkt de sector het vooral te moeten hebben van blockbusters – terwijl Netflix juist stopte met het maken daarvan, omdat ze te weinig zouden opleveren. Naast de grote internationale producties wordt bij Pathé ook Marokkaanse Bruiloft goed bezocht, laat een woordvoerder weten.

Coronacrisis

De opleving van de grote Nederlandse filmzalen staat in contrast met de situatie in de Verenigde Staten. Daar dreigt voor bioscoopketen Cineworld een faillissement, omdat de lage bezoekersaantallen van de afgelopen jaren niet snel genoeg herstellen. Een te beperkt aanbod van blockbusters – veroorzaakt door stilgevallen productie tijdens de coronacrisis – was daar een van de oorzaken van de tegenvallende resultaten, volgens de keten zelf. Maar ook hoge schulden vanwege een mislukte overnamepoging spelen mee.

Hoe anders is de situatie voor de bioscoopketen Kinepolis: dat ontving tot nu toe vijf keer zoveel bezoekers als in de eerste helft van vorig jaar, blijkt uit de donderdag gepresenteerde halfjaarcijfers. Het Belgische Kinepolis heeft zeventien bioscopen in Nederland, en is naast België verder actief in onder meer Frankrijk en Spanje.

Ineenstorting bioscoopbezoek na uitbraak van het coronavirus.

De groei ten opzichte van 2021 bij Kinepolis is niet gek. Vorig jaar hadden de theaters nog te maken met coronamaatregelen en lockdowns. Die maatregelen golden in het begin van dit jaar ook nog even, waardoor de resultaten van het eerste halfjaar van 2022 wereldwijd lang niet zo goed zijn als in 2019. Dit jaar ontving de keten 77 procent van de bezoekers van het eerste halfjaar van 2019.

Directeur van Kinepolis Eddy Duquenne ziet dat de bioscoopsector in Nederland en België sneller terugkrabbelt dan in bijvoorbeeld Spanje en de VS. „De heropstart in Nederland en België was alsof je het licht aan- en uitstak, ineens waren de bezoekers terug. In andere landen ging dat trager.” De bioscopen in Nederland zagen bijna evenveel bezoekers als in 2019, ondanks de lockdown in januari. Daarbij hielp de opening van twee nieuwe zalen – Haarlem en Leidschendam een handje. In het eerste halfjaar van 2022 maakte Kinepolis in Nederland 26,6 miljoen euro omzet, tegenover 28,7 miljoen in 2019.

Streamingdiensten

En die trend richting 2019 zet door – stijgt zelfs. In juni dit jaar zag Kinepolis in de hele keten 7 procent méér bezoekers dan in juni 2019. In juli liepen de bezoekersaantallen iets terug, „wie gaat er met volle zon binnen in een bioscoop zitten?”, maar vanaf oktober verwacht Duquenne dat het „losbarst”. Streamingdiensten ziet Duquenne niet zozeer als concurrent, die moeten het volgens hem meer van series hebben. „Een terrasje met warm weer, dát is een concurrent.”

Overigens maakte Kinepolis in zijn hele keten met 93 procent wel bijna evenveel omzet als in 2019: een combinatie van bezoekers die meer uitgeven en hogere prijzen voor tickets en consumpties, zegt Duquenne. „We merken dat mensen meer beleving wensen en daar ook voor willen betalen. Meer mensen kiezen voor luxueuze stoelen of ‘ultra’-voorstellingen, met beter beeld en geluid.”

Bij Pathé blijven de bezoekersaantallen, in tegenstelling tot Kinepolis Nederland, wel nog achter op recordjaar 2019, toen de Nederlandse bioscopen volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters gezamenlijk 35 miljoen bezoekers verwelkomden. De verwachting is dat dat na de zomer „zal bijtrekken”, zegt een woordvoerder van Pathé. Films als Soof 3, Amsterdam, Black Panther: Wakanda Forever en Avatar: The Way of Water moeten daaraan gaan bijdragen. Ook Duquenne van Kinepolis heeft grote verwachtingen van, wederom, de blockbusters.

Van Vue, de derde grote bioscoopketen die actief is in Nederland, zijn nog geen cijfers bekend.