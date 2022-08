Stormloop op Coldplay-tickets

Iets meer dan 3,5 jaar nadat Coldplay verklaarde niet meer te gaan touren, staat de band uit Londen maar liefst vier avonden achtereen in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena.

En dat daar een publiek voor is, werd snel duidelijk: het vierde concert werd donderdagmiddag aangekondigd toen volgens verschillende wachtenden op Twitter ruim 700.000 liefhebbers in de digitale wachtrij voor een kaartje stonden. Wie ernaast greep, kon voor enorme bedragen diezelfde middag nog op Marktplaats terecht. Prijzen voor reguliere tickets gingen van 56 tot 168 euro.

De vier shows in het Amsterdamse voetbalstadion, voorlopig de afsluitende concerten van deze tour, zijn voor Coldplay niet uitzonderlijk. Ook in Brussel, Parijs, Coimbra, Barcelona, Milaan, Gothenburg en Manchester spelen ze vier concerten op rij in voetbalstadions. In Londen (deze maand al) spelen ze zelfs zes concerten en in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires staat Coldplay in oktober maar liefst tien avonden op rij.

„Deze vier shows zijn een evenaring van Robbie Williams, die in 2006 ook vier keer in de Arena speelde”, zegt een woordvoerder van organisator Mojo. „Het gaat alles bij elkaar om 200.000 mensen.”

Duurzaam

De enorme wachtlijst voor mensen die tickets wilden zag hij ook. „Ik had zelf bijna 500.000 mensen voor me. Ik weet alleen niet of dat ook het aantal mensen was, of dat veel mensen meerdere apparaten tegelijk hadden ingezet.”

Het laatste album van Coldplay kreeg slechts één bal in NRC: ‘prefab-stadionpop’

In 2019 verklaarde de band niet meer te willen touren totdat dat milieuvriendelijk mogelijk zou zijn. Tijdens de pandemie kon het niet, en nu gaan ze zo duurzaam als mogelijk op pad. Zo beloven ze voor elk verkocht ticket een boom te planten en wordt met een kinetische vloer energie opgewekt met het dansen van de bezoekers. De overig benodigde energie voor hun concerten komt van batterijen die zijn volgeladen met stroom van windmolens. En voor de zekerheid gaan er ook gewoon diesel-aggregaten mee, maar die draaien dan op de frituurolie van lokale restaurants.

Tegen de BBC zei zanger Chris Martin vorig jaar dat hij best wel kritiek verwacht op het besluit om toch te gaan touren: „Dat vind ik ook helemaal niet erg. We doen ons best, en het is nog niet perfect. De mensen die kritiek hebben omdat we nog vliegen, die hebben gelijk. We hebben daar geen weerwoord op. En ook niet op de vraag waarom je überhaupt nog op tour zou moeten, behalve dan dat we het gewoon graag willen. Daarom doen we dat op de meest schone manier mogelijk.”

De band heeft ook gezegd te zullen stoppen met het maken van albums, waarvan ze er nu negen hebben uitgebracht. Martin zei dat ze na het maken van hun laatste album – dat in 2025 moet komen - nog maar één ding als band zullen doen: touren.