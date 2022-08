Schoolbestuur stemt politiechef weg om te laat ingrijpen bij schietpartij Uvalde

Het schoolbestuur van het district Uvalde in Texas heeft woensdagavond unaniem besloten dat politiechef Pete Arredondo uit zijn functie moet worden ontheven. De beslissing komt drie maanden nadat een 18-jarige schutter 19 kinderen en twee leraren op de Robb Elementary School doodschoot. Dat schrijven diverse Amerikaanse media. Hij is de eerste agent die wordt ontslagen vanwege het politieoptreden.

Vorige maand publiceerde een onderzoekscommissie van het Texaanse deelstaatparlement een rapport over het optreden van de politie. De bevindingen daarin waren vernietigend. Zo bleek de beveiliging van het schoolgebouw niet op orde te zijn en werden veel signalen gemist dat de schutter van plan was een bloedbad aan te richten.

Enkele minuten nadat de 18-jarige schutter het schoolgebouw binnenstapte waren er al politieagenten aanwezig. Vervolgens werd er zeker 73 minuten lang niet ingegrepen. Toen een speciale eenheid van de grenswacht het klaslokaal het gebouw eenmaal binnenging, schakelde zij de schutter vrijwel direct uit.

Lees ook: Bij politie-optreden in Uvalde ging alles mis wat mis kon gaan

De vergadering van woensdag werd ingelast nadat het schoolbestuur door de ouders van overleden kinderen onder druk was gezet om de politiechef te ontslaan. Na de bekendmaking van het besluit applaudisseerden meerdere aanwezigen. Een persoon schreeuwde herhaaldelijk „we zijn nog niet klaar”.

Arredondo was zelf niet aanwezig bij de vergadering, omdat hij zich vanwege doodsbedreigingen niet veilig voelde. Zijn advocaat gaf in zijn plaats een 17 pagina’s tellende verklaring. Daarin stond dat Arredondo een „moedige officier is die, samen met alle andere wetshandhavers die ter plaatse kwamen, gevierd zou moeten worden voor de geredde levens, in plaats van belast voor degene die ze niet op tijd konden bereiken.”