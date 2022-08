Rechtszaak over moord op Peter R. de Vries moet mogelijk opnieuw

Een van de rechters in de strafzaak tegen de twee verdachten van de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries is vervangen. Door deze wisseling moeten het Openbaar Ministerie en de advocaten van de verdachten zich uitspreken over de vraag of de inhoudelijke strafzaak helemaal opnieuw moet. Dat heeft de rechtbank donderdagochtend bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting.

Volgens de voorzitter van de rechtbank schrijft de wet voor dat een zaak inhoudelijk opnieuw moet worden behandeld als een van de drie rechters tijdens de behandeling wordt vervangen. Dat betekent dat de inhoudelijke behandeling, het requisitoir van het OM en de pleidooien van de verdediging over moeten, net als de slachtofferverklaringen van de nabestaanden.

Van deze regel kan worden afgeweken als het OM en de verdachten vinden dat de feitelijke behandeling voortgezet kan worden zonder een volledige herhaling van alle relevante feiten die al voorbij zijn gekomen.

Bij grote langdurige strafzaken, zoals de zaak Marengo tegen hoofdverdachten Ridouan Taghi en zestien mede-verdachten, wordt naast de rechtbankcombinatie van drie rechters vaak een zogeheten ‘bijzitter’ aangewezen. Die rechter woont zittingen bij en neemt kennis van alle stukken in het dossier, maar is niet betrokken bij de beslissingen van de rechtbank. Als een van de drie aangewezen rechters wegvalt, kan de bijzitter deze rechter dan vervangen zonder dat de zaak opnieuw moet worden aangevangen.

Zaak heropend

Dat de betrokken rechter naar het buitenland zou vertrekken was al enige tijd bekend, maar leek niet relevant omdat de rechtbank volgens de planning in juli uitspraak zou doen. De strafzaak is vorige maand echter heropend, omdat een nieuwe getuige voor de verdachten in de strafzaak relevante verklaringen heeft afgelegd.

Omdat niet duidelijk is hoe lang de strafzaak nog loopt, heeft de rechtbank besloten de vertrokken rechter te vervangen. Het OM en de advocaten van de twee verdachten, Delano G. en de Pool Kamil E., hebben van de rechtbank tot november de tijd gekregen om zich hierover uit te spreken. Los van de vraag of zij willen dat de strafzaak over wordt gedaan, zal er sowieso nieuw onderzoek worden gedaan naar de verklaringen van de nieuwe Poolse getuige.

Daarnaast loopt er een aparte strafzaak naar drie verdachten die vrij recent zijn aangehouden mede op basis van die nieuwe getuigenverklaringen. In oktober zal de voortgang van dit onderzoek voor het eerst worden besproken op een openbare zitting. Een Poolse verdachte wordt gezien als degene die Delano G. en Kamil E. heeft aangestuurd. De twee andere verdachten worden beschuldigd van het bewust filmen van de moordaanslag op De Vries.

De advocaten van Kamil E. willen graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van dit onderzoek. In november wordt duidelijk wat er allemaal nog moet gebeuren voordat de behandeling tegen Delano G. en Kamil E. verder kan en hoeveel tijd daarmee gepaard zal gaan. Pas daarna kan een planning worden gemaakt. Het is nog onduidelijk of de rechtbank nog dit jaar uitspraak kan doen tegen de twee verdachten van de moord op De Vries.