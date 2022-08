Artsen zonder Grenzen concludeerde dat we in Nederland inmiddels een eigen Moria hebben, het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos waar de toestand zo schrijnend was dat er onder leiding van Johnny de Mol een heel cohort BN’ers en semi-BN’ers naartoe trok om hulp te bieden.

Om goed te doen hoef je tegenwoordig niet te vliegen, je kunt gewoon met de fiets, de deelscooter of met de elektrische auto naar onze eigen hel op aarde: Ter Apel. Niet met het ov: dat staakt, of rijdt wegens personeelsgebrek niet.

Toen we aan het begin van de zomervakantie in de rij moesten staan om het land uit te raken stroomden de Kamerleden, het leeghoofd Daniel Koerhuis van de VVD voorop, naar Schiphol om zelf de mensonterende toestanden te constateren. Koerhuis zei dat kindjes van vakantiegangers hun plasje soms op moesten houden. Waar is hij nu, nu de toiletten in Ter Apel on-Nederlands goor ogen? Het is zijn portefeuille niet, asielzoekers zijn niemands portefeuille, we hebben ze allemaal in de maag van VVD-staatssecretaris Erik van der Burg gesplitst, terwijl die zich al in zijn eerste familiehotel in Twente verslikte.

Nederland is een vastgelopen bureaucratie, waar door personeelsgebrek de menselijkheid als eerste sneuvelt. ‘We worden overlopen’, twitterde huispopulist Wierd Duk van De Telegraaf gisteren over de toestand in en rond Ter Apel. Geen woord over de echte oorzaak: dat er geen plek in Nederland meer te vinden is voor een tweede aanmeldcentrum.

Zouden er in andere welvarende landen inmiddels al publieksacties zijn om in ieder geval de asielkinderen bij ons weg te halen? Wij zijn verworden tot een groep die wel in staat is om mensen een normaal onderdak te verlenen, maar we willen het niet. De intellectuele voorhoede zat vorige week in tenten tussen een zee van zichzelf reinigende Dixies en voedselkraampjes met z’n zestigduizend op Lowlands. Je had de hele handel kunnen laten staan, maar dat zou vanwege ‘de aanzuigende werking’ ongetwijfeld op verzet zijn gestuit van boze omwonenden, die hun rust, reinheid, regelmaat en ruimte niet willen delen. Dan moeten de goedwillenden maar verrekken onder de kwaden, alles beter dan dat het bankje voor de supermarkt vol zit met onbekende gezichten.

Van de regering hoeven we niets te verwachten, gelukkig heeft Johnny de Mol vooralsnog een lege agenda.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.