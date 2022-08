Ook de geboortezorg voor asielzoekers schiet vaak tekort, zeggen onderzoekers

Waaraan een drie maanden oude baby stierf in de noodopvang van Ter Apel woensdag overleed, is nog niet bekend. „We doen ons uiterste best alle kwetsbare mensen binnen de poort te krijgen en zorg te geven, maar door het sterfgeval zijn we weer extra wakker geschud”, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het sterfgeval onderstreept de kwetsbare positie van zwangere asielzoekers en baby’s in de asielopvang. Op papier hebben asielzoekers dezelfde zorgrechten rondom en na geboorte, van verloskundige tot kraamzorg en consultatiebureau. In de praktijk schiet geboortezorg voor asielzoekers vaak tekort, zeggen onderzoekers.

„Vooropgesteld: op dit moment weten we niet wat er is gebeurd. Pasgeborenen en zuigelingen overlijden soms, daar kan echt een natuurlijke oorzaak voor zijn”, zegt Simone Goosen, adviseur gezondheidszorg voor vluchtelingen bij de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten. „Tegelijkertijd is duidelijk dat nog veel te verbeteren is in zorg voor zwangere vluchtelingen en pasgeborenen.”

Zo sterven kinderen van asielzoekers vaker rondom de geboorte dan Nederlandse kinderen. In 2020 zagen onderzoekers dat van kinderen die tussen 2012 en 2016 geboren werden in de asielzoekercentra in Ter Apel en Musselkanaal 3,6 procent overleed. Onder kinderen van moeders in Noord-Nederland was de sterfte in diezelfde periode 0,6 procent. Gecorrigeerd voor het lagere geboortegewicht, was de sterfte onder kinderen van asielzoekers zeven keer hoger. Ook bij de zwangere vrouwen zelf zijn de risico’s verhoogd: in 2011 concludeerden onderzoekers dat sterfte onder bevallende moeders 10 keer hoger is onder asielzoekers. dan onder Nederlandse vrouwen.

Lager geboortegewicht

Ook op andere aspecten van de gezondheid scoren zwangere asielzoekers slechter. Zo zetten asielzoekers kinderen op de wereld met een lager geboortegewicht, ze hebben vaker complicaties rondom de geboorte zoals bloedingen of een gescheurde baarmoeder en hebben na de geboorte vaker last van een postnatale depressie.

Hoe ontstaan die verschillen? Voor een deel ligt dat aan de omstandigheden waaronder mensen aankomen. Asielzoekers hebben vaak een gezondheidsachterstand opgelopen tijdens de reis en de stress die gepaard gaat met een onzeker verblijf. „Als je zelf niet veilig bent, komt een zwangerschap ook niet op de eerste plaats”, zegt Anouk Verschuuren. Zij onderzoekt zwangerenzorg voor asielzoekers bij het UMC Groningen en is co-auteur van het onderzoek naar sterfte rondom de geboorte.

Sociale isolatie is een risicofactor voor complicaties rondom de zwangerschap. Het ontbreekt zwangere asielzoekers behalve aan vrienden, buren en familie, vaak ook aan een partner. Verschuuren zag in een ander onderzoek uit 2021 dat 45 procent van de vrouwen die tussen 2016 en 2021 bevielen in een azc, op dat moment geen partner had. Van de 72 tienermoeders in die periode, was bijna 70 procent alleenstaande minderjarigen.

En dan is er nog de ongelijke toegang tot de zorg. Asielzoekers in Nederland beginnen later met prenatale zorg, blijkt uit interviews met verloskundigen. „De Nederlandse zorg is ingericht op eigen verantwoordelijkheid van de patiënt: als jij niet naar de verloskundige gaat, komt de verloskundige ook niet achter je aan”, zegt Verschuuren. „Een asielzoeker die het systeem en de taal niet kent, kan er ook niet in navigeren. Dan begrijp je niet dat er bloed geprikt moet worden. Dan weet je niet wie je moet bellen in het weekend.”

Overplaatsingen

En elke overplaatsing betekent een nieuwe overdracht tussen behandelende verloskundigen, huisartsen en andere zorgverleners. Van de asielzoekers die tussen 2016 en 2021 in een azc bevielen, was 70 procent tijdens de zwangerschap minstens één keer overgeplaatst. 28 procent van de zwangeren waren minstens twee keer overgeplaatst, soms werd een vrouw zelfs vijf, zes of zeven keer overgeplaatst. De Nederlandse richtlijn geboortezorg asielzoekers schrijft voor dat zwangere asielzoekers zes weken voor de uitgerekende datum en zes weken daarna niet worden verplaatst om continuïteit van zorg te garanderen.

De overplaatsingen zijn al jaren een probleem, zegt Simone Goosen van de Johannes Wier Stichting. „Zwangere vrouwen en pasgeborenen zouden zo snel mogelijk naar een opvanglocatie moeten worden gebracht waar de zorg goed geregeld is, waarvan het COA zeker weet dat die open blijft. Een plek waar je andere zwangeren kan ontmoeten, dat geeft enorme steun.”

In de communicatie tussen zorgverleners en asielzoekers gaat het ook nog vaak mis. De inzet van een tolk in de zorg voor asielzoekers wordt vergoed, maar zorgverleners maken er lang niet altijd gebruik van. De Inspectie voor de Gezondheidszorg concludeerde in 2014 dat tolken onderbenut werden in de geboortezorg voor asielzoekers. „En dan nog: een tolk is niet zaligmakend. Als je weet wat iemand zegt, wil dat nog niet zeggen dat je een patiënt helemaal begrijpt”, zegt Verschuuren.

Verder ontbreekt het nog altijd aan voorlichtingsmateriaal in diverse talen. „Voor het College Perinatale Zorg hebben we dit jaar razendsnel informatie bij elkaar gebracht voor zwangere Oekraïense vluchtelingen”, zegt Goosen. „Met pijn in het hart moet je dan constateren: dit hadden we al jaren lang moeten hebben voor al die andere zwangere vrouwen.”