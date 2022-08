‘Oekraïne sinds invasie als een herboren natie’

Oekraïne werd opnieuw geboren toen Rusland het land precies een half jaar geleden binnenviel. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky woensdag gezegd in een emotionele toespraak op de dag dat het land de 31ste verjaardag vierde van zijn onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. Zelensky benadrukte dat Oekraïne de door Rusland bezette Krim en oostelijke regio’s terug zal veroveren. Hij ziet de oorlog pas ten einde komen wanneer Oekraïne heeft gewonnen.

„De wereld zag op 24 februari, om vier uur ’s morgens, een nieuwe natie”, zei Zelensky in de hoofdstad Kiev, gekleed in zijn inmiddels kenmerkende legergroene outfit. „Geen natie die uit het niets was ontstaan, maar één die was herboren. Een land dat niet huilde of schreeuwde, een land dat niet bang was of vluchtte. Dat niet opgaf noch vergat.”

Onafhankelijkheidsdag werd woensdag slechts in beperkte mate gevierd in Oekraïne. De regering van het land heeft publieke vieringen verboden, uit angst voor Russische aanvallen op onder meer burgerdoelen. In de oostelijke stad Charkov, vlakbij de frontlinie, geldt een straatverbod. In plaats van slingers en ballonnen hebben Oekraïense autoriteiten de straten van Kiev versierd met oorlogstrofeeën: uitgebrande Russische tanks en vernietigde pantservoertuigen.

Raketaanval op treinstation

Bij een Russische raketaanval op een treinstation in het oosten van Oekraïne zijn woensdag zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Vijftig anderen raakten gewond. Dat zei Zelensky in een videotoespraak aan de VN-Veiligheidsraad. Een passagierstrein werd getroffen in de kleine plaats Chaplyne, zo’n drie uur rijden van Donetsk. Vier wagons vatten vlam. De autoriteiten vrezen dat het dodental nog verder oploopt.

Rusland heeft meermaals ontkend dat het raketten afvuurt op burgerdoelen, hoewel onafhankelijke onderzoeken die bewering tegenspreken. Zo concludeerde onderzoekscollectief Bellingcat dat het winkelcentrum in Krementsjoek op 27 juni als bewust doel was gekozen, terwijl mensenrechtenorganisatie Amnesty International hetzelfde concludeerde over de aanval op het theater in Marioepol op 16 maart.

Het is niet voor het eerst dat een treinstation doelwit is van Russische raketten. In april kwamen zeker 57 mensen om het leven bij een aanval op een treinstation in Kramatorsk.

In het zuidoosten van Oekraïne is Ivan Soesjko, door Rusland aangesteld als hoofd van de Oekraïense stad Mychajlivka, dinsdag omgekomen door de ontploffing van een bom onder zijn autostoel. Dat melden Russische autoriteiten woensdag. Mychajlivka ligt in de door Rusland bezette regio Zaporizja. Vladimir Rogov, een lid van de door Rusland benoemde raad in de bezette delen van Zaporizja, beschuldigt Oekraïne van de aanslag.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Oekraïne woensdag bijna 3 miljard dollar aan wapens en andere militaire hulpmiddelen beloofd. Dat is het hoogste bedrag dat de Verenigde Staten sinds het begin van de oorlog aan hulp hebben toegekend.

Hiermee zal Oekraïne volgens Biden onder meer luchtverdedigingssystemen, artilleriesystemen en munitie kunnen aanschaffen „om ervoor te zorgen dat het zichzelf op lange termijn kan blijven verdedigen.”