NS waarschuwt voor grote gevolgen door staking vrijdag in Zuid-Holland

De NS verwacht dat de staking van haar personeel vrijdag in Zuid-Holland grote gevolgen kan hebben. Daar waarschuwt het spoorbedrijf in een persbericht voor. Door de staking rijden er op vrijdag de hele dag geen NS-treinen in het overgrote deel van de provincie. Het bedrijf adviseert reizigers van, naar en binnen de regio om alternatief vervoer te kiezen of de reis uit te stellen. Er is ook geen vervangend busvervoer.

Omdat het stakingsgebied een belangrijke rol speelt in de landelijke dienstregeling, verwacht het vervoersbedrijf dat de staking ook gevolgen heeft voor het treinvervoer elders in het land. Concreet komt het er volgens de NS op neer dat reizigers rekening moeten houden met langere reistijden en vaker overstappen. De IC Direct naar Brussel rijdt bijvoorbeeld wel, maar minder vaak.

NS-medewerkers staken omdat de cao-onderhandelingen zijn stukgelopen. Vorige week wees het spoorbedrijf een ultimatum van de vakbonden FNV, CNV en VVMC af. Ze eisen onder meer een eenmalige uitkering van 600 euro bruto en een permanente maandelijkse loonsverhoging van 100 euro bruto.

