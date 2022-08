Nationaal archief vroeg Trump vorig jaar al om teruggave van documenten

De Nationale Archief- en Documentatiedienst (NARA) vroeg oud-president Donald Trump ruim een jaar voor de inval in zijn privéresort Mar-a-Lago al om teruggave van documenten. Dat schrijft The Washington Post woensdagavond. De krant heeft een e-mail in handen uit mei 2021. Daarin vraagt het hoofd van de instelling, Gary Stern, om de papieren.

In de mail schreef Stern dat de NARA had vastgesteld dat er zo’n 24 dozen met officiële presidentiële documenten ontbraken. Ook schreef het archief de „onmiddellijke hulp” van Trump zijn advocaten nodig te hebben om de dozen terug te krijgen. Een van de advocaten van Trump zou vlak voor het vertrek van de president in januari 2021 al hebben bepaald dat de papieren moesten worden afgedragen aan het archief. Dat was echter op het moment van mail in mei 2021 nog niet gebeurd.

Stern merkte op dat er twee specifieke documenten waren die het archief niet kon vinden: de originele correspondentie tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, en een brief die voormalig president Barack Obama had achtergelaten voor Trump op zijn eerste dag in functie.

Vlak voor Trump zijn ambt verliet werden de brieven van Kim Jong-un in een map voor de president gedaan, schreef Stern. Deze kwam echter nooit in het archief terecht, zoals wettelijk vereist is. „Het is essentieel dat deze originele documenten zo snel mogelijk worden overgedragen”, aldus Stern.

Volgens bronnen die met The Washington Post spraken deed de baas van het archief in het najaar van 2021 meerdere pogingen om de documenten in bezit te krijgen. Pas nadat hij dreigde het Congres in te lichten over de papieren zou Trump hebben meegewerkt.

Mar-a-Lago

Begin deze maand deed de FBI een inval in Mar-a-Lago, een buitenhuis van Trump in Florida. Onder de paperassen bevonden zich meerdere documenten die Trump niet mee had mogen nemen. Deze hadden formeel gearchiveerd moeten worden door de NARA nadat hij zijn ambt had verlaten. In totaal werden er zo’n twintig dozen met materiaal in beslag genomen.