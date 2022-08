Miljoenen schadevergoeding voor nabestaanden basketballer Kobe Bryant na lekken crashfoto’s

Het district van Los Angeles moet een schadevergoeding van 31 miljoen dollar (bijna 31 miljoen euro) betalen voor ernstige nalatigheid van hulpverleners tijdens de helikoptercrash waarbij onder anderen topbasketballer Kobe Bryant om het leven kwam. Het geld gaat naar weduwe Vanessa Bryant (16 miljoen euro) en nabestaande Chris Chester (15 miljoen euro), wiens vrouw en dochter ook omkwamen bij de crash.

In januari 2020 verongelukten de 41-jarige Amerikaanse basketballer en acht andere inzittenden, onder wie ook Bryants 13-jarige dochter Gianna. Hulpdiensten die naar de plaats van het ongeval werden gestuurd maakten close-up foto’s van de crash en de lichamen, en lieten die beelden later zien aan mensen die niets met het ongeluk te maken hadden. Een barman had de foto’s te zien gekregen via een politieagent die zijn kroeg bezocht. Een andere agent had beelden naar een vriend gestuurd en ook op een gala van de brandweer gingen de foto’s rond, zo melden Amerikaanse media.

Angst voor onthulling

Vanessa Bryant en Chris Chester spanden de zaak aan tegen het district van Los Angeles wegens emotionele schade. De foto’s zijn nooit openbaar geworden voor het publiek, maar volgens de advocaten van de twee nabestaanden leven zij in constante angst dat de beelden op een dag op internet worden onthuld.

De dood van de 41-jarige sterbasketbalspeler en zijn dochter maakte wereldwijd veel los. Een onderzoek naar het ongeluk concludeerde later dat de piloot van de helikopter verantwoordelijk was. Hij had de weersomstandigheden niet goed ingeschat en was gedesoriënteerd geraakt door de dichte mist. De weduwe van Bryant heeft ook een rechtszaak lopen tegen het helikopterbedrijf wegens nalatigheid van de piloot.

