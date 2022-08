Man die onwel werd bij arrestatie in Borne overleden

Een gearresteerde man bij wie een politieagent zijn knie op de torso plaatste is overleden. Dat meldt Richard Korver, de advocaat van de omgekomen man, donderdag in een persbericht. De Rijksrecherche begon maandag een feitenonderzoek naar het incident in Borne, bij Hengelo.

Een inzittende van een andere auto filmde het incident, dat vorige week donderdag plaatsvond. Te zien is hoe twee agenten een bewusteloos uitziende man uit een politieauto slepen, waarbij een van de agenten tot twee keer toe een knie op zijn borst plaatst. De 37-jarige man werd aangehouden omdat hij autoreed onder invloed van drugs. Hij werd onwel tijdens de rit op weg naar het politiebureau. Sindsdien verkeerde hij in levensgevaar.

De familie van de omgekomen man, van wie alleen de voornaam Marcus bekend is gemaakt, schakelde Korver in om eigen onderzoek te verrichten naast dat van de Rijksrecherche. „Marcus laat twee jongen kinderen achter”, zo staat te lezen in het persbericht. Korver en de familie roepen ooggetuigen van het incident op om zich te melden. Marcus’ nabestaanden hebben een foto van hem vrijgegeven: