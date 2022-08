36 miljoen

De handel tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk is tot een dieptepunt gedaald. In juni was de Britse import uit Rusland slechts 36 miljoen pond (39 miljoen euro), door de sancties vanwege de Russische invasie in Oekraïne. De Britse export naar Rusland bedroeg 83 miljoen pond. (ANP)