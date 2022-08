In Ter Apel groeit de wanhoop: ‘Ga maar terug. Hier wachten heeft geen enkele zin’

De zon brandt op het verdorde gras. Op het veldje voor het aanmeldcentrum in Ter Apel ligt een asielzoeker opgekruld in de schaduw van een verkeersbord. Een ander ligt op zijn buik onder de noodpost van het Rode Kruis. Even verderop heeft iemand een stuk karton op zijn hoofd gebonden. Het is 31 graden. Er is nauwelijks wind, alleen af en toe een walm van urine.

Iets voor vijven komt donderdag een groep mannen plots in beweging. Sommigen rennend, springend over dranghekken. Er gaan geruchten dat er een touringcar is, die ‘de gele bandjes’ naar een opvanglocatie in Apeldoorn rijdt. Daar hebben ze in elk geval voor vannacht een douche en een dak boven hun hoofd. Een oude man met een wandelstok wordt ingehaald door fitte jongens met rolkoffers. „Ik hoop dat ik hier niet meer terugkom”, zegt een Turkse jongen met rossig haar en een slotjesbeugel. Hij sliep afgelopen drie nachten buiten.

Als de mannen op de plek aankomen, is de bus al achter het hek en de beveiliging van het aanmeldcentrum verdwenen. De man met de wandelstok en de jongen met slotjesbeugel komen er niet meer in. Een beveiliger neemt een trek van zijn sigaret, blaast de rook rustig uit, en wappert dan met zijn handen. „Ga maar terug”, zegt hij, in het Nederlands. „Hier wachten heeft geen enkele zin.”

Waar moeten ze dan naartoe?

Het Groningse Ter Apel is de enige plek in Nederland waar asielzoekers zich kunnen melden. Deze donderdag is er geen enkele medewerker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te bekennen. Het aanmeldcentrum is vol. Als asielzoekers al iemand aan de hekken spreken, is het een beveiliger. Op het veldje ervoor zijn alleen journalisten en tijdens kantooruren hulpverleners. De post van het Rode Kruis sluit om half zes.

In gewone tijden melden vluchtelingen zich hier aan. Ze worden geregistreerd en geïdentificeerd. Ze moeten uitleggen waarom ze asiel aanvragen, ze krijgen een medische check en een bed. In asielzoekerscentra door heel Nederland wachten ze vervolgens hun asielprocedure af: of ze weg moeten, of in Nederland mogen blijven.

Maar het asielsysteem is vastgelopen. En wat zich de afgelopen twee nachten in Ter Apel afspeelde, hadden ze zelfs hier nog nooit meegemaakt. Zevenhonderd mensen sliepen buiten voor het hek. Elke dag komen er meer mensen bij.

Voorheen kwamen er nog touringcars om mensen naar tijdelijke noodopvanglocaties in gemeenten door heel Nederland te brengen. Sinds deze week komen die niet voor iedereen meer: ook de noodopvanglocaties zitten vol, en er komen er niet genoeg meer bij.

Wie er verantwoordelijk is voor deze groep?

Túúúúút. Tot drie keer toe rijdt donderdag een vrachtwagen luid en lang toeterend over de N-weg die langs het aanmeldcentrum loopt.

De 29-jarige man uit Tanzania kijkt er niet meer van op. Ook hij bracht al drie nachten buiten door. Zijn deken, een stranddoek, heeft hij om zijn nek geslagen. Grappend: „Als ik dit had geweten, had ik wel een slaapzak meegenomen.” Zijn telefoon is leeg, hij weet niet hoe laat het is. Hij heeft een zilverkleurig bandje om zijn pols. Die kreeg hij toen hij zich in Nederland meldde. Nu wacht hij op een geel bandje. Althans, dat denkt hij. Er zijn ook blauwe bandjes, bronzen bandjes, witte bandjes. Hij weet niet wat de volgende stap is, en hoelang het nog duurt. „Ik probeer de regels te volgen, maar ik weet niet wat de regels zijn.” Een andere groep lag een dag lang te wachten in een rijtje voor het hek. Een poging tot structuur, die ze inmiddels hebben opgegeven.

Wat is de procedure nu? Ook de COA-woordvoerder van dienst kan dat niet uitleggen. De man uit Tanzania ziet dat er soms een paar mensen het aanmeldcentrum in mogen. Maar daarna gaan de hekken weer dicht.

Alleen vrouwen en kinderen worden standaard uit de mensenmassa gehaald. Een deel van hen verblijft in een voormalige gymzaal achter het hek, waar eigenlijk vijftig mensen mogen slapen, maar afgelopen nacht 120 mensen verbleven. Sommigen niet op een matras, maar op een gymmat. In die gymzaal overleed deze week een baby van drie maanden. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

De honderden mannen die buiten moeten blijven, slapen op kleedjes onder één van de drie ‘tenten’; in werkelijkheid schaduwdoeken op palen. Kampeermiddelen en tenten moesten deze week van de Veiligheidsregio Groningen worden weggehaald. Tentharingen werden tijdens gevechten – er wordt regelmatig gevochten – als wapen gebruikt. Op het terrein staan sinds gisteren 19 dixies. Maar die zijn zo vies, dat de man uit Tanzania en z’n vrienden elke dag een half uur naar de Jumbo in Ter Apel lopen om naar het toilet te gaan. Als er eten wordt uitgedeeld, merkt hij dat aan de chaos die ontstaat. Dan beginnen mensen te rennen en te dringen. Eten wordt door de spijlen van de hekken aangegeven. Hij heeft al dagen niet gedoucht.

„De zwarte mensen hebben hun eigen tent, het dichtst bij de toiletten”, zegt de man uit Tanzania. ’s Nachts houden de mannen van zijn kamp om-en-om de wacht. Ze slapen op hun spullen, in zijn geval twee lange en twee korte broeken. „Maar vooral schoenen en telefoons zijn gewild.”

Even verderop, liggend in de schaduw, naast en ónder de Rode-Kruis-container, proberen zo’n twintig mannen hun telefoon op te laden. Er zijn twee verlengsnoeren, acht stekkers. Sinds dinsdagmiddag is er stroom en wifi, tussen tien uur ’s ochtends en half zes ’s middags. De mannen trekken een voor een hun aanmeldformulier tevoorschijn. Een stempel van 12 augustus, en een pasfoto waarop de man vriendelijk lacht. Een ander arriveerde op 17 augustus. De pezige man in het houthakkershemd wacht het langst: al sinds 4 augustus. Het is als gokken, zeggen ze. Het is niet te voorspellen wie wel of niet naar binnen mag.

Ze kunnen alleen maar wachten. Tussen honderden anderen. Wie wat rust zoekt, in bijvoorbeeld het aardappelveld aan de overkant, wordt teruggestuurd door de politie. Rondom het centrum is een noodverordening van kracht.

„De situatie is vergelijkbaar met vluchtelingenkampen over de hele wereld”, zegt verpleegkundige Ruth Kauffman van Artsen zonder Grenzen. De organisatie verleent er sinds donderdag medische zorg. „Weinig schaduw, nauwelijks sanitaire voorzieningen.” Ze werkte aan de Mexicaanse grens, in Zuid-Soedan en Bangladesh. Morgen vertrekt ze naar Oekraïne, vandaag werkt ze achter een plastic zeiltje van het Rode Kruis, omdat het COA niet lukt medische zorg aan de mensen buiten het hek te verlenen. Ook de kwalen die Kauffman tegenkomt, herkent ze. Uitdroging, besmettelijke huidinfecties, zoals schurft, geïnfecteerde wonden. Voor drie mensen belden hulpverleners vandaag een ambulance. Een van hen kreeg een hartaanval, een ander zat al een maand zonder zijn diabetesmedicijnen.

Sommige mensen hadden al klachten, zegt ze, die verergeren vaak op de vlucht. Ook de omstandigheden in Ter Apel maken mensen ziek. „Van buiten slapen gaat je weerstand omlaag, je bent minder goed bestand tegen infecties. Je kunt onderkoeld raken. Uitgedroogd. Of mentale problemen krijgen.”

De burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, zei eerder deze week dat er vanaf vrijdag geen mensen meer buiten mogen slapen. Maar hoe dat geregeld moet worden, is niet duidelijk.

De man uit Tanzania maakt zich zorgen over het wachten, de procedure. Maar ook over de hygiëne, zijn spullen, zijn gezondheid. Hij hoorde dat er allerlei ziektes op het terrein heersen. Hij strekt zijn armen. „We zijn overgeleverd aan God.”