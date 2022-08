‘In Noord-Brabant praat iedereen mee, ook de boeren’

De stallen zijn gesloopt, de boerderij is verkocht. „Over drie jaar zijn hier misschien nog maar heel weinig veehouderijen over”, zegt Joep van de Ven, wethouder voor het CDA in Oirschot, rijdend door het buitengebied.

Onlangs werd een deal gesloten met een varkenshouder over wiens plannen voor een megastal al tien jaar lang werd gesteggeld; het bedrijf is aangekocht en de kosten daarvoor verdient de provincie Noord-Brabant, via een ontwikkelingsmaatschappij, gedeeltelijk terug met de bouw van vijftien luxe woningen elders in Oirschot. Met die overeenkomst wordt de stikstofuitstoot door negentienduizend varkens op het naastgelegen Natura 2000-gebied Kampina voorkomen, en blijft het landschap een ongewenste ingreep gespaard.

De deal is een van de mogelijkheden die de provincie Noord-Brabant heeft om een „transitie” te maken naar duurzamer platteland. „We doen dit voor de natuur, maar we doen het ook voor de landbouw zelf”, zegt gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (CDA). „We zijn een voedselprovincie bij uitstek en boeren vormen daarin een onmisbare schakel. We willen de doelen voor natuur, stikstof, klimaat en water halen, maar nadrukkelijk in combinatie met toekomstperspectief voor de landbouw. We laten de boeren niet in de steek.”

Emissiearme stallen

Het zijn geen loze beloften. Vijf jaar geleden ontstond in Noord-Brabant grote politieke en maatschappelijke ophef over plannen veehouders te verplichten enkele jaren later alleen hun dieren te huisvesten in emissiearme stallen. Boeren trokken naar het provinciehuis in Den Bosch, het CDA stapte uit het college van Gedeputeerde Staten, de sfeer was grimmig. Inmiddels zijn de plannen aangepast; de deadline werd uitgesteld tot 2024 en er zijn regelingen in het leven geroepen die boeren helpen, ook financieel, om een keuze te maken over hun toekomst. Ook het CDA bestuurt weer mee.

Gedeputeerde Lemkes: „Elke transitie doet pijn. Maar het is hier in Brabant geen rigide proces. We doen het van onderaf. Iedereen praat mee, ook de boeren.” Er gaan stemmen op de deadline van 2024 opnieuw uit te stellen. Vier op de tien veehouders zullen waarschijnlijk stoppen, bleek begin dit jaar uit een rapport, grotendeels door natuurlijk verloop.

Op veel plaatsen in Noord-Brabant hangen, net als elders in Nederland, nog veel Nederlandse vlaggen omgekeerd aan lantaarnpalen, bomen en tractoren. Het gist en het broeit. „Onderschat de emoties niet”, zegt Lemkes. Toch lijkt het verzet in Noord-Brabant iets minder hevig dan elders. „Als ik naar die protesten elders kijk, en het feit dat op het Brabantse platteland de transitie zich volop voltrekt, denk ik: het zijn achterhoedegevechten”, zegt wethouder Joep van de Ven.

De Kampina is een natuurgebied met bos, heide en beekdalen en is ruim 1.200 hectare groot. Foto Walter Herfst

De verklaring voor de relatieve rust, zeggen bestuurders, is dat nergens het beleid voor zowel emissies als stikstof strenger is dan in deze provincie, maar dat er ook al jaren over wordt gesproken. Iedere veehouder, ver of dicht bij een waardevol natuurgebied, moet een bijdrage leveren, maar boeren hebben de tijd om een keuze te maken. Ze kunnen met steun van de overheid investeren in de bouw van emissiearme stallen en nog twintig jaar boeren om die investering terug te verdienen. Of ze kunnen stoppen en meedoen aan een van de regelingen: de stoppersregeling voor bedrijven die meer stikstof uitstoten dan goed is voor de natuur in de directe omgeving, of de ‘ruimte-voor-ruimte-regeling’ – de bouw van woningen in ruil voor het slopen van stallen.

Woningbouw

Zoals hier in Oirschot. De varkenshouder heeft naar verluidt voor 1,5 miljoen euro zijn stallen, woning en vergunningen verkocht, de oude bedrijfswoning krijgt een bestemming als woonhuis en elders wordt dat provinciale geld deels terugverdiend met woningbouw.

Het lijkt de sleutel voor de oplossing van het stikstofprobleem. En inderdaad is menig bestuurder in Noord-Brabant ervan overtuigd dat de landelijke overheid de nadruk minder moet leggen op de stikstofreductie, en meer op het versterken van de natuur en het bieden van een perspectief voor een duurzame landbouw. Ondanks de intensieve veehouderij in deze provincie denkt Noord-Brabant door de jaren geleden ingezette aanpak met emissiearme stallen de stikstofdoelen te halen voor elf van de veertien Natura 2000-gebieden.

We doen dit voor de natuur, maar ook voor de landbouw zelf Elies Lemkes-Straver gedeputeerde

Het succes hangt samen met het karakter van een gebied, dat is telkens weer anders. Zo komt met de aankoop van de stallen en de grond in Oirschot weliswaar een einde aan tien jaar procederen tegen wat gemeente en natuurorganisaties zagen als een uiterst ongewenste ontwikkeling, maar het is óók weer niet zo dat het fraaie natuurgebied Kampina hiermee in een klap is gered. Zelfs met negentienduizend varkens zou het bedrijf minder stikstof hebben uitgestoten dan verder weg gelegen melkveebedrijven met open stallen. Wethouder Van de Ven: „Een natuurinclusieve boer met een potstal die we hier graag houden, produceert meer stikstof dan een varkensstal met luchtwassers.”

Het is een van de nuances die bestuurders graag aanbrengen in de landelijke discussie over stikstof. Als je de natuur wilt beschermen, moet je meer doen dan alleen enkele veebedrijven uitkopen. Neem de koeienboeren in de directe omgeving van waardevolle natuur. Vanzelfsprekend haal je een heleboel stikstof weg door het uitkopen van een melkveehouderij, maar de weilanden van deze melkveehouder zijn erg geschikt om de omgeving van de natuur wat natter te maken, en daarmee de al jaren gaande verdroging tegen te gaan.

Grazende koeien in De Kampina. Foto Walter Herfst

„Melkveebedrijven zijn eigenlijk de bedrijven die je wilt behouden voor de natuur”, waarschuwt wethouder Van de Ven. Want wat gebeurt er als een melkveehouder stopt en zijn gronden verpacht aan de hoogste bieder? „Dan staan daar ineens bomen, aardappelen, bieten of prei.” Die hebben veel water nodig en dat is slecht voor de Kampina. „Zo raak je van de regen in de drup”, stelt Van de Ven. „Voor veel natuurgebieden zoals in De Peel is verdroging een groter probleem dan stikstof. Daarom moeten niet alleen de grote stikstofuitstoters in de omgeving van natuur worden aangepakt, maar moeten alle boeren meedoen en voldoen aan de eisen van emissiearme stallen. Er zullen dan ook veel meer bedrijven uit zichzelf stoppen.”

Lelijke silo’s

Op sommige plaatsen in het buitengebied van Oirschot schreeuwen de lelijke silo’s en stallen je tegemoet. Hier en daar verdwijnen de bedrijven. Wethouder Van de Ven wijst naar een keurig gazon. „Hier stond tot een jaar een geleden nog een hele grote kippenstal.” In ruil voor sloop mag de ondernemer er binnenkort drie woningen bouwen. Zijn vergunning om stikstof uit te stoten heeft de ondernemer kunnen verkopen aan de gemeente Boxtel, die dankzij deze ‘stikstofruimte’ nu een randweg kan aanleggen.

Is zo’n deal lucratief voor de boer? Van de Ven: „Het verkopen van die rechten is niet lucratief. En bij de bouw van drie huizen is dat maar de vraag. Voor deze mensen is het bedrijf hun pensioen. Ze hebben geprobeerd hun bedrijf te verkopen. Dat lukte niet. Ik heb de mensen zien huilen. Het is geen luxe, het is een risico.”

Dezelfde vraag aan de directeur van ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, Wim van de Kerkhof, die de deal met de varkenshouder mogelijk maakte. Is de veehouder er goed uitgesprongen? Van de Kerkhof: „Hij vroeg aanvankelijk de hoofdprijs. Onze prijzen lagen mijlenver uit elkaar. We hebben taxaties laten verrichten. We hebben onderhandeld. En we hebben een marktconforme prijs betaald.” De varkenshouder onthoudt zich van commentaar.