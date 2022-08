Ikazia vecht voor voortbestaan: patiënten genoeg, kosten te hoog

Haar vader lag er drie maanden geleden nog en hij werd liefdevol verzorgd, zegt de Rotterdamse Renate Evertse. Ze zetten altijd een tandje bij, vertelt een huisarts van een praktijk net buiten Rotterdam: „Als alle spoedeisende hulpen dicht zijn, maken ze daar nog plaats, is mijn ervaring.”

Het Ikazia Ziekenhuis, middenin Rotterdam-Zuid, is een geliefd ziekenhuis. Van oorsprong protestants christelijk – in 1968 opgericht na een inzameling door kerken en burgers. Daar komt de naam ook vandaan. Ikazia betekent: interkerkelijke actie ziekenhuis in aanbouw.

In de regio Rotterdam gaan mensen eerder dood dan in de rest van het land. Hier leven mensen gemiddeld 3,5 jaar korter in goede gezondheid. In Rotterdam-Zuid krijgen inwoners rond hun zestigste al chronische gezondheidsproblemen. Suikerziekte, COPD, hart-en vaatklachten, kanker. Dat zorgt in Rotterdam voor minder uitgaven aan ouderenzorg en meer aan ‘gewone’ ziektekosten, zo blijkt uit een analyse van verzekeraars.

De patiënten van Ikazia komen veelal uit het armere stadsdeel Zuid en christelijke dorpen in de omgeving. Het is een levendig ziekenhuis, met veel acute zorg. Elk jaar worden er 3.000 baby’s geboren, komen 25.000 mensen naar de spoedeisende hulp en bezoeken in totaal 345.000 patiënten het ziekenhuis.

Maar maandag bleek uit het jaarverslag dat het ziekenhuis (200 miljoen omzet) op de rand van faillissement staat. Het voldoet niet meer aan de voorwaarden van zijn bankleningen, waardoor die direct opeisbaar zijn geworden. Huisbankier ING heeft per oktober alle kredieten opgezegd. Voor het derde jaar op rij lijdt het Ikazia verliezen: net als vorig jaar stevent het af op 10 miljoen euro verlies.

Is er nog iets aan te doen? Financieel directeur ad-interim Rik Riemens, sinds juni in functie, is optimistisch. Op 12 juli, zo vertelt hij, riep het ziekenhuis zijn schuldeisers bijeen voor spoedoverleg. Het ziekenhuis presenteerde een eerste noodplan aan banken en zorgverzekeraars waarbij tarieven voor patiënten omhoog gaan en waarbij verzekeraars wat meer geld moesten voorschieten.

De zorgverzekeraars zijn er niet op uit dit ziekenhuis te sluiten, onderstrepen ze desgevraagd. Eerder, in Flevoland en Amsterdam-West, bleek dat verzekeraars respectievelijk de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart al hadden opgegeven, vóór het faillissement. Dat is in Rotterdam niet aan de orde, zegt Riemens. Ze gaven Ikazia hartje zomer direct wat extra financiële steun.

Maar de banken en verzekeraars eisten wel een groter herstelplan. Daar werkt de ziekenhuisleiding nu hard aan, met adviseurs van accountantskantoor PwC. Hoogste prioriteit: het ziekenhuis mag geen verliezen meer lijden. Dat gebeurt nu nog elke maand. Daarbij zal Ikazia moeten overwegen mínder zorg te verlenen, zodat minder personeel nodig is.

De vele dure zzp-verpleegkundigen (binnen een paar jaar verdubbeld tot bijna 7 procent van de personeelskosten) zijn in dat opzicht een voordeel. De ‘flexibele schil’ zal er als eerste uitgaan, voordat gedwongen ontslagen aan de orde zijn. Maar Riemens verwacht dat niet en wijst ook op de openstaande vacatures.

Hoe kon een gezond ziekenhuis zo in de problemen raken?

Het ziekenhuis nam financiële risico’s – achteraf bekeken op het verkeerde moment. Er waren groei-ambities: een paar jaar geleden kwam er een zes verdiepingen tellend nieuw gebouw bij. Dat was duurder dan gedacht, blijkt uit jaarverslagen.

Op het moment dat dit pand zich moest gaan terugverdienen, brak de coronapandemie uit. In plaats van méér zorg voor extra patiënten, wat de bedoeling was, stonden in het Ikazia hele afdelingen leeg. „Die groei, daar kwam helemaal niets meer van”, zegt Riemens.

Op de intensive care draaiden artsen en verpleegkundigen in 2020 en 2021 juist overuren. Normaal beschikt Ikazia over twaalf bedden intensive care, op een zeker moment lagen er meer dan veertig patiënten, weet Riemens.

De coronacrisis laat bij alle Nederlandse ziekenhuizen sporen na. Ten eerste is er nog discussie met verzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid over de finale afrekening van de buitengewone kosten van corona-patiënten. Dat geeft financiële onzekerheid voor ziekenhuizen. Ten tweede is het ziekteverzuim onder verpleegkundigen in het hele land veel hoger dan voorheen, intussen 8 procent. Sommigen kampen met langdurige Covid-klachten, anderen zijn opgebrand. Die mensen werken niet, maar het ziekenhuis moet ze wel betalen. Een groot aantal verpleegkundigen heeft de zorg helemaal verlaten, waardoor de werkdruk voor de anderen groeit.

Bij Ikazia is die kater nog iets groter doordat het ziekenhuis bovengemiddeld veel deed in corona-tijd, zegt Riemens. Volgens hem is dat één van de verklaringen voor het bovengemiddelde ziekteverzuim bij Ikazia, de sterke groei van de personeelskosten en de rappe toename van ingehuurd personeel. Het resulteerde allemaal in dieprode cijfers. Riemens: „We waren een lean en mean- ziekenhuis, maar in coronatijd is dat gekanteld. We zijn uit evenwicht en dat is bedreigend.”

Voor alle 2.400 medewerkers van Ikazia is het een spannende tijd, beseft Riemens. En er is ook een groep medewerkers die al nare ervaringen op dit vlak heeft. Zij werkten bij het inmiddels failliete Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse, vlakbij. Dat ging in 2013 failliet en is gedeeltelijk ‘doorgestart’ onder de vleugels van Ikazia. „Die vinden dit verschrikkelijk spannend. Voor hen is dit een soort déjà vu.”

