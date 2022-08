‘Ik heb een vreselijk voorgevoel dat ik de potentie heb om knettergek te worden’

Een jonge kassamedewerker van een supermarkt krijgt van een mysterieuze Rus, een vaste klant in de winkel, een boek cadeau: Nietzsche’s Voorbij goed en kwaad. De overhandiging stort de verteller in een zenuwinzinking, want hoewel hun interacties tot dan toe puur functioneel waren – ze rekent keurig zijn groente-in-zuur en blikjes vis af en verspilt verder geen woorden – heeft íets in haar zich toch verraden. Hoe weet de Rus dat dit grote filosofische werk van een naar waanzin neigende filosoof iets voor haar zou zijn? ‘Hier is het bewijs, vlak naast me, dat de Rus door mijn onstuimige maar onaangetaste vlees heen heeft gezien. Tot recht in de versnellende omwentelingen van mijn hoogst afwijkende waanvoorstellingen.’



Claire-Louise Bennett groeide op in Wiltshire in het zuiden van Engeland. Haar debuut Pond (Poel) verscheen in 2015 en stond op de shortlist van de Dylan Thomas Prize. Haar verhalen en essays zijn gepubliceerd in The New York Times Magazine, Harper’s Magazine en andere tijdschriften. Ze woont in Galway, Ierland.

De anekdote wordt tweemaal verteld in Kassa 19, de fenomenale roman van de Engelse Claire-Louise Bennett (eerder in deze krant met vijf ballen beloond). Kennelijk is de scène een zwaartepunt voor de verteller, want ook de titel van de roman is ernaar vernoemd, maar waar het precies voor staat, dat begrijp ik pas in de loop van mijn gesprek met de auteur.

Kassa 19 laat zich moeilijk samenvatten. Er is niet één kerngebeurtenis, het draait niet, zoals in de klassieke roman, rond een centraal conflict. Het gaat over de jeugd van een jonge vrouw uit een arbeidersmilieu, mogelijk dat van Bennett zelf, waar een schrijverschap langzaam ontluikt. Het is een meanderend boek over een leven van manisch lezen en schrijven, over willen ontsnappen uit een verstikkende realiteit, maar er is ook een lange raamvertelling over Tarquinius Superbus, een deftige literaire pan-Europeaan die dwars door alle eeuwen leeft in een prachtig huis vol boeken. En op de achtergrond, maar veel te dichtbij, loert de waanzin. Die de Rus dus moet hebben gezien, achter het nog onaangetaste vlees van de jonge verteller.

De vertelstem raast en holt in lange zinnen, verdubbelt zich nu eens in een ‘wij’, splitst dan weer op in ‘ik’ of ‘jij’, strekt zich uit over de bladzijden in persoonlijke essays die een eind verderop weer op zichzelf terugvouwen en een lang vergeten draad weer oppakken. Een uniek, intens boek, dat je nog het best in één ruk kunt uitlezen; zo blijf je dichtbij de prosodie van de verteller, bij de monoloog die als een droedel door het boek trekt.

Kassa 19, Bennetts tweede boek, is nu door Karina van Santen en Martine Vosmaer in vloeiend Nederlands vertaald, en om die reden was de auteur, die al jaren in het Ierse Galway woont, in Nederland. In het echt spreekt ze bijna zoals ze schrijft, in zoekende zinnen die soms ineens een andere richting op kunnen hobbelen en toch volkomen helder blijven.

‘Kassa 19’ heeft een ongewone structuur. Hoe heeft u deze vorm gevonden?

„Een van mijn inspiratiebronnen was Italo Calvino’s essay Zes memo’s voor het volgende millennium. Het is interessant hoe hij nadenkt over taal en de organisatie van taal op de bladzijde. Woorden hebben voor hem haast geologische eigenschappen, zoals dichtheid en lichtheid, ze zijn voor hem fysiek en hebben iets landschap-achtigs. Dat hielp me voor te stellen hoe ik dit werk wilde opbouwen, wat waar moest, en welk effect bepaalde elementen naast elkaar zouden hebben.

„Mijn vorige boek Poel schreef ik grotendeels tijdens een schrijfresidentie, in een prachtig oud landhuis in Ierland. Ik had zo’n grote kamer dat ik de luxe had het manuscript uit te printen en over de vloer te verspreiden; in mijn eigen flat had dat niet gekund. Toen het uitgespreid op de vloer lag, zag ik het boek op een andere manier. Ik kon zien hoe de dingen groeiden. Voor Kassa 19 had ik niet zo’n grote vloer tot mijn beschikking, maar dat landschap-achtige is gebleven.”

Was je bewust op zoek naar een onconventionele vorm? Is er iets mis met de klassieke manier van verhalen vertellen?

„De roman heeft een lange geschiedenis. Twee- of driehonderd jaar geleden was hij misschien wel interessanter dan in de afgelopen eeuw; nu is de roman meer een formule geworden. Dus ik doe geloof ik niet per se iets nieuws. Misschien breng ik het potentieel van de roman opnieuw tot leven. Volgens mij zijn lezers er hongerig naar. Er zijn altijd redacteuren die zeggen dat lezers niet van lange paragrafen of zinnen houden, maar ik hou er wel van en ik weet dat ik niet de enige ben.”

Het is een haast sublieme passage, die waarin de verteller als jong meisje begint met schrijven. Het begint ermee dat ze in een notitieboekje een mannengezicht aan het droedelen is. Het tekenen wordt beschreven alsof haar pen een draad spint. ‘Als een verdwaalde draad katoen voelde ik zijn gerafelde staart tussen mijn tanden, ging er nog eens doorheen en daarna verder zonder specifieke plek of specifiek onderwerp in gedachten, zo leek het tenminste toen ergens onderweg een verschuiving plaatsvond en er uit de bovengenoemde diepten in mij een vreemde weerklank voortkwam, de draad een paar exuberante lussen wierp, daarna afbrak in woorden en de woorden het verhaal voortzetten, alsof dat er altijd al was geweest…’

De passage wekt de indruk alsof het schrijven van een roman voor Bennett ook een soort droedelen is. Het boek leest als het resultaat van een lange, bezeten flow. Maar dat wil niet zeggen dat Kassa 19 een spontane bevlieging was, alsof het zichzelf zou hebben geschreven, vertelt ze.

„Het duurt vrij lang voor ik ben waar ik wil zijn. Het gaat er vooral om mijn geest in de juiste toestand te krijgen. Als ik aan een nieuw boek begin, is dat vrij stijf en begrensd. Maar hoe meer tijd ik met het materiaal doorbreng, hoe meer er naar de oppervlakte komt; hoe meer ik als het ware open kom te staan. Wat er dan naar boven komt, is niet geforceerd, het vloeit, en dat is waarnaar ik op zoek ben. Dat is op een heel diep niveau met jezelf werken. Het is interessant wat er in die diepte bestaat, om te ontdekken welke verbanden tussen de dingen er zijn. Het gaat erom aandachtig te zijn.”

Schrijven als een verbinding met een diep deel van jezelf – het klinkt fraai, dromerig zelfs, maar in Kassa 19 is het een verworvenheid die niet vanzelfsprekend is. Het droedelende meisje groeit op in een arbeidersmilieu, waar lezen en schrijven niet worden gewaardeerd, en het is al helemaal niets voor meisjes. Wat het boek onder meer zo intens maakt, is dat dat aanstekelijke lees- en schrijfplezier contrasteert met een nietsontziend verslag van wat het betekent in die wereld vrouw te zijn. Het betekent constante ontmoediging, het betekent waanzin op de loer, het betekent fysieke onveiligheid. In een pijnlijke en verrassend ingetogen passage wordt de vrouw verkracht door haar beste vriend, Dale, een dichter; de vriend die haar eerder in het boek ontmoedigt Anne Sexton of Sylvia Plath te lezen, zijn eigen favorieten nota bene, want die vrouwen zouden haar te veel in de war brengen met hun gekte. Vrouwen als Plath, Sexton, Virginia Woolf, allemaal stuurden ze zichzelf de dood in; er was vast een verband. De verteller leest jarenlang dan ook bewust enkel de boeken van mannen.

Bennett: „In mijn jeugd werd er altijd over de vrouwen in mijn familie gepraat alsof ze niet helemaal goed waren, een beetje gek ofzo. Langzaam ging ik daarin geloven, en betrok het op mezelf. Ik begon te twijfelen aan mezelf, werd bang dat er bij mij misschien ook een steekje los zou zitten. In het boek geeft Dale de verteller een boek van Sylvia Plath, maar vervolgens verandert hij van gedachten, hij veegt het af met zijn mouw en stopt het weer terug op de boekenplank. Zij denkt: nou ja, ik wil die boeken toch niet lezen, doe geen moeite. Ik ben te bang, ik wil niets horen over vrouwen die gek, depressief of suïcidaal zijn, want ik weet niet wat ik in me heb, en ik heb een vreselijk voorgevoel dat ik de potentie heb om knettergek te worden.”

Behoorlijk depressief

Ongemerkt is Bennett overgestapt van het duiden van haar personage naar het spreken in de ik-persoon. Het is duidelijk dat haar verteller dicht bij haarzelf ligt.

„Ik was toch al behoorlijk depressief toen ik Engels studeerde, zoals je op die leeftijd altijd al gevoelig bent, ongevormd nog en kwetsbaar, en ik wilde helemaal niet weten hoe anderen dat ervaren. Áls ik straks dan volledig doordraai, dacht ik, dan wil ik dat dat helemaal van mezelf is. Dus ik heb het bewust uitgesteld om me met die wereld van vrouwen bezig te houden. Daarom hield ik van boeken van Graham Greene en Günter Grass bijvoorbeeld, want die stonden voor een totaal andere wereld, waarin ik mezelf niet zag gereflecteerd. Het gebrek aan representatie gaf mij een gevoel van veiligheid.

„Pas jaren later begon ik nieuwsgierig te worden naar de boeken van vrouwen. Ik kon die identificatie pas loslaten toen ik ouder en mentaal weerbaarder werd. En vanaf toen was er zoveel in te halen. Vanaf toen las ik enkel nog het werk van vrouwelijke auteurs.”

Dit moet de betekenis zijn van de kassascène: hoe literatuur voor Bennett altijd verweven is geweest met het gevaar van de manie. Nietzsche was dan wel man, maar ook niet helemaal honderd, en die Rus had vast ook een tik van de molen gehad. Kassa 19 getuigt ervan hoe ze zich daartegen heeft geprobeerd te verzetten en hoe het haar tegelijkertijd ook aantrok; elk woord in dit boek is betoverd, elk woord is een gevecht van leven op dood. Niet voor niets komt het motto van het boek uit Malina van Ingeborg Bachmann: ‘Gelooft u mij, expressie is waan, ontspringt aan onze waan.’

Wanneer Bennett dan eindelijk zelf begint te schrijven, blijkt de literatuur een verrassend krachtige mogelijkheid tot ontsnapping. Geen enkele reis naar het gekkenhuis, maar een stevige constructie: een landschap om in te wonen.