Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) ging het zomerreces in met een teleurstellende boodschap: hij wil doorgaan met de privatisering van vaccinontwikkelaar Intravacc. Dit plan is tegenstrijdig met zijn eigen streven om het maatschappelijk belang bij de ontwikkeling van vaccins en medicijnen zwaarder te laten wegen dan het commerciële belang. Door Intravacc in handen van de overheid te houden, kan hij een voorbeeld stellen van hoe eerlijke, wereldwijde toegang tot vaccins samen kan gaan met een financieel gezonde bedrijfsvoering.

Mariëlle Bemelmans is directeur van Wemos.

Intravacc is een afsplitsing van het vroegere Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Een eerdere poging tot privatisering werd vanwege de coronapandemie uitgesteld. In de tussentijd is het bedrijf ‘op afstand gezet’ door het in een bv te plaatsen waar de overheid volledige beleidsdeelname in heeft.

Het bedrijf is een vreemde eend in de bijt in de farmaceutische wereld. Waar grote farmaceutische bedrijven streven naar winstmaximalisatie door middel van het vergaren van monopolies, streeft Intravacc juist naar het delen van hun kennis met zo veel mogelijk producenten.

Zo heeft Intravacc toegezegd de kennis rondom hun nasaal Covid-19-vaccin gratis te zullen delen met de Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie. Lage- en middeninkomenslanden kunnen erg gebaat zijn bij dit vaccin, aangezien het niet op extreem lage temperaturen bewaard hoeft te worden en eenvoudig toegediend kan worden. C-TAP is bedoeld om de productie van Covid-19-technologieën te stimuleren om zo de zelfbeschikking van landen te vergroten en de toegang tot medische producten te vergroten. Ook Nederland steunt dit initiatief.

Alternatief gezocht

Overheden, farmaceuten en maatschappelijke organisaties discussiëren al jaren over de prijs en toegankelijkheid van geneesmiddelen en vaccins. De Covid-19-pandemie heeft deze discussie alleen maar verhevigd toen bleek dat hoge-inkomenslanden massaal vaccins inkochten, terwijl lagere-inkomenslanden lang met lege handen bleven staan. Centraal in de discussie staat de marktmacht van bedrijven versus hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor eerlijke prijzen en toegang tot medische producten. Bedrijven stellen dat monopolies en hoge prijzen nodig zijn om het onderzoek en de ontwikkeling te financieren. Een alternatief is volgens hen niet mogelijk om de geneesmiddelen en vaccins te krijgen die we nodig hebben.

Dat er wel degelijk een alternatief gezocht moet worden, ziet ook minister Kuipers. In een opiniestuk in Het Financieele Dagblad stelde hij in juni dat de uitdaging is „om financiële belangen te verbinden met maatschappelijke belangen”. Daaraan voegde hij toe: „Als gebruiker en betaler van nieuwe geneesmiddelen is het onze taak hier richting aan te geven.” Met een bedrijf als Intravacc, dat kennis wil delen in plaats van monopoliseren, heeft de overheid goud in handen. Het bedrijf toont namelijk aan dat maatschappelijk belang en financieel rendement wel degelijk te combineren zijn.

Dat privatisering waarschijnlijk contraproductief is ten aanzien van het maatschappelijk belang blijkt uit een rapport waarvoor minister Kuipers zelf de opdracht had gegeven en dat recent is gepubliceerd. De belangrijkste conclusie: farmaceutische bedrijven investeren vooral in onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen op basis van het te verwachten financiële rendement. Een oncologisch middel met geringe gezondheidswinst geniet daardoor vaak de voorkeur in onderzoek ten opzichte van een nieuw geneesmiddel tegen ziektes die veel voorkomen in lage- en middeninkomenslanden. Dit komt helaas niet als een verrassing, en bevestigt nogmaals dat veel farmaceutische bedrijven zich blindstaren op economisch gewin.

Maatschappelijk belang

Met de privatisering van Intravacc is het risico zeer groot dat de nieuwe eigenaar zich net zo gedraagt als de grote farmaceutische bedrijven zoals omschreven in het onderzoek dat Kuipers heeft laten uitvoeren. Het zal streven naar een maximaal rendement, zonder daarbij prioriteit te geven aan het wereldwijde maatschappelijke belang.

Minister Kuipers heeft goed gezien dat we een nieuw businessmodel nodig hebben waarbij het maatschappelijk belang en financiële belangen samengaan. Hij begaat echter een fout door de privatisering van Intravacc te hervatten. Het bedrijf kan bewijs leveren dat een andere modus operandi, eentje waarbij samenwerking, transparantie en eerlijke toegang tot vaccins centraal staan, samengaat met financiële stabiliteit. Minister Kuipers, laat de wereld zien dat het anders en beter kan.

