Honderden demonstreerden tegen overlast asielzoekers in Ter Apel

Enkele honderden mensen hebben donderdagavond meegelopen met een protestmars naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze protesteerden naar eigen zeggen vanwege de overlast in het dorp door asielzoekers, meldt persbureau ANP op basis van de aankondiging van de demonstratie. Volgens de NOS waren er ongeveer 500 deelnemers. Het waren inwoners van het Groningse dorp, maar er waren ook mensen uit de rest van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel aanwezig.

De demonstranten wilden vanaf het Molenplein in Ter Apel naar het aanmeldcentrum lopen, maar ze mochten van de politie het terrein uiteindelijk niet op. Ze hadden spandoeken bij zich met teksten als ‘Wij zijn de overlast meer dan zat’ en ‘Echte vluchteling oké. Rotzooitrapper weg ermee!’. Ook waren er mensen die omgekeerde Nederlandse vlagen bij zich hadden, een veelgebruikt symbool bij de boerenprotesten tegen stikstofmaatregelen.

De demonstratie komt in een week dat Ter Apel veel in het nieuws is. Zo maakte Artsen zonder Grenzen (AzG) donderdagochtend bekend naar het aanmeldcentrum te gaan om hulp te verlenen. Het is voor het eerst dat AzG medische hulp verleent in Nederland. De organisatie vergeleek de leefomstandigheden van de asielzoekers met die in het Griekse vluchtelingenkamp Moria. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt donderdagavond tegen ANP dat er in de nacht van donderdag op vrijdag voor de derde keer op rij 700 mensen buiten slapen.

