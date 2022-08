FC Twente uitgeschakeld in play-offs Conference League

Het is FC Twente niet gelukt donderdagavond de groepsfase van de Europese Conference League te bereiken. De club speelde thuis gelijk tegen het Italiaanse Fiorentina – het bleef 0-0. Dat was niet genoeg voor de ploeg van Ron Jans, die vorige week al met 2-1 verloor in Florence.

Hoewel de Florentijnen meer balbezit hadden, kreeg FC Twente meer kansen. Middenvelder Michel Vlap schoot op doel, maar op het laatste moment werd zijn bal van de lijn gehaald door Fiorentina-spits Arthur Cabral. In de laatste minuten kreeg verdediger Igor Julio een tweede gele kaart, waardoor zijn ploeg de wedstrijd moest afmaken met tien man.

Op de tribunes verliep de wedstrijd onrustig. Vanuit het Fiorentina-vak landde een vuurwerkbom in het vak met Twente-supporters. Later in de wedstrijd werd vanuit de Twente-vakken bier gegooid naar het veld. Woensdagavond raakten de supporters van beide clubs ook al in gevecht in het centrum van Enschede waarbij de mobiele eenheid moest ingrijpen, schrijft persbureau ANP. De gemeente riep een noodverordening af in aanloop naar de wedstrijd van donderdagavond.