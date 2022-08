Een visastop voor Russen die de EU willen binnenreizen of toch maar niet? De kwestie wint aan urgentie – en niet alleen omdat er beelden circuleren van groepen Russische toeristen op Europese stranden die met vlagvertoon de eigen natie vieren. En zo een lange neus trekken naar het Westen – de gehate Z maar dan in your face. Naarmate de oorlog in Oekraïne meer slachtoffers eist, groeit het ongemak. Een aantal EU-landen dringt op beperkingen aan.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Lees ook: Laat gewone Russen hier maar shoppen en vakantievieren

Intussen is het Westen in morele en politieke verwarring. Wat gaat er voor: de eigen waarde van vrij verkeer van mensen en ideeën, óf de even relevante behoefte Rusland te isoleren, te sanctioneren en zo de druk te verhogen op Poetin c.s? Of werkt afsluiting juist contraproductief en is het beter om de deur open te houden, om zo te laten zien ‘hoe het óók kan’, wat vrijheid eigenlijk is, welke levensstandaard in een democratie haalbaar is. Wat informatievrijheid betekent, in het bijzonder over de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Hoe het is om je seksuele identiteit te beleven, vrij van de hetero/gezins-dictatuur van Poetin?

In z’n uiterste consequentie is de vraag of er weer een ijzeren gordijn moet worden neergelaten. Met wederzijdse blokkades, stoorzenders en zeer beperkt en meestal eenzijdig grensverkeer. Dat heeft dan als paradoxaal effect dat de meest onvrije partij de grootste vrijheid behoudt om in z’n leugens en repressie te volharden. Europa belandt dan in een reprise van de Koude Oorlog, waarin wederzijdse clichébeelden domineren. Gezien het slagveld in Oekraïne en de duizenden doden die er al gevallen zijn, kan die oorlog overigens bepaald niet koud genoemd worden. Dat is dan ook het grote verschil met de periode van stagnatie en isolement die met de val van de Muur in 1989 ten einde liep. Er is nu sprake van een lopend zeer bloedig conflict, waarvan de uitkomst ongewis is. En waar het Westen zich, met de Amerikanen voorop, aan heeft gecommitteerd. Daarin staat niets minder dan het westerse model van democratie op het spel.

Het is dan ook niet vreemd dat de kwestie het meest urgent wordt beleefd in de landen die direct aan Rusland grenzen: Polen, Finland, Noorwegen, de Baltische landen. Zij zijn geografisch aan de beurt als de Russische tanks en raketinstallaties zich weer manifesteren. Grensverkeer is daar letterlijk een kwestie van nationale veiligheid, van leven en dood. Het ongemak is daar dan ook het grootst. De meeste Russen komen er nu binnen met Schengen-visa, een Europese ticket dus, wat Europese besluitvorming urgent maakt. Eind augustus staat de kwestie op de agenda van een informele bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken. En pas in oktober zal de EU-top er iets van vinden.

Het is een kwestie met morele, strategische, humanitaire en machtspolitieke aspecten. Hoe verhoudt de EU zich tot Rusland, met wie het niet in oorlog is en ook niet terecht wil komen? Maar waarmee wel een uiterst gevaarlijk en potentieel desastreus militair conflict gaande is, dat mede namens de EU nu door Oekraïne wordt uitgevochten. Dat zorgt voor een eigen logica, als in alle militaire conflicten.

Die luidt in dit geval dat verdere beperkingen van het vrije grensverkeer helaas onontkoombaar zijn. Oekraïne militair steunen in een alles-of-nietsgevecht met Rusland én Russische toeristen ongehinderd laten reizen? Het gaat niet samen. Zonder de deur in het slot te gooien, is een beleid van beperkingen, selectie en restrictie bij de inreis van Russen in Europa, hoe jammer ook, toch noodzakelijk.