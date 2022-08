Ook door de lage waterstanden zichtbaar geworden, is dit Romeinse kamp in Spanje. Aquis Querquennis lag aan de rivier Limia, in de Spaanse autonome regio Galicië. Waarschijnlijk was het een militair kamp waar soldaten verbleven die een 330 kilometerlange weg in de regio beveiligden.

Foto Brais Lorenzo / EPA