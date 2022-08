Droogte en brandstichting doen Russische berken branden

De zwartgeblakerde bomen en grijze ashopen in het bos bij Pytsjim, een dorp in de republiek Komi in het noordoosten van Europees Rusland, bieden een troosteloze aanblik. Tussen de bomen zijn diepe voren getrokken in de mulle zandgrond. Die moesten twee weken geleden voorkomen dat een vlammenzee zou overslaan naar andere delen van het bos of het dorp. Er slingeren nog waterflessen rond die zijn achtergelaten toen de mannen, vrouwen en kinderen van Pytsjim hier twee weken geleden het vuur bestreden. In het hete bos hangt een indringende brandlucht, muggen zoemen.

Dmitri Goesjtsja raapt de flessen op, zoals hij alles opraapt wat niet in het bos thuishoort. De 38-jarige dorpsbewoner beent in zijn blauwe joggingbroek en camouflagejas met herfstbladerenmotief op rubber laarzen over de verende bosgrond. Goesjtsja werkt voor een van de vele bosbouwbedrijven in de regio, maar is in zijn vrije tijd actief als vrijwilliger bij de lokale milieubeweging. Met andere activisten zet hij zich in tegen vervuiling, illegale dump en houtkap die in Komi schering en inslag zijn. Om zulke misstanden vast te leggen, heeft hij altijd een videocameraatje bij zich als hij het bos ingaat. „De natuur is nu eenmaal erg belangrijk voor mij”, lacht hij.

Goesjtsja was in de tuin aan het werk toen een kennis hem een foto stuurde waarop rook te zien was boven het bos. Hij reed zo snel hij kon naar de brand, waar andere dorpsbewoners zich al hadden verzameld. Ook de brandweer was uitgerukt vanuit de regionale hoofdstad Syktyvkar. „Uiteindelijk brandde ruim een hectare bos af”, vertelt hij wijzend op de verkoolde berken, sparren en bosbessenstruiken.

Dooi van permafrost

De hectare in Pytsjim is er een van de ruim drie miljoen hectare bos die dit jaar in Rusland in vlammen opging. De branden zijn weliswaar minder omvangrijk dan in het rampjaar 2021, toen half Siberië in brand stond en rookpluimen reikten tot aan de Noordpool, ze veroorzaken grote schade aan ecosystemen. In het Russische noorden zorgen de branden voor een versnelde dooi van de permafrost, waarbij methaan en andere broeikasgassen vrijkomen die de klimaatopwarming versnellen.

Die pijpleidingen overal, dat voelt niet echt lekker Dmitri Goesjtsja inwoner Pytsjim

In Komi, een regio iets kleiner dan Zweden en bedekt met een van de laatste oerbossen van Europa, is de taiga door de hitte kurkdroog. Een sigarettenpeuk of blikseminslag is voldoende om het bos te doen ontbranden. Deze maand brandde vijftig hectare af van het door UNESCO tot werelderfgoed uitgeroepen Jugyd Va natuurpark in het noorden van de regio. De Russische luchtbrandweer Avialesoochrana en Greenpeace kregen het vuur met moeite onder controle. De vele gas- en oliepijpleidingen die het uitgestrekte gebied doorkruisen, vormen in Komi bijkomend risico. Hoewel ze grotendeels ondergronds liggen, is Dmitri Goesjtsja er niet gerust op. „Die pijpleidingen hier overal, dat voelt niet echt lekker nee.”

Bosbranden in Rusland naderen Moskou

Ook in dichtbevolkte gebieden van Rusland zorgen de bosbranden voor overlast. Inwoners van Moskou en omgeving klagen al twee weken over smog en een scherpe brandlucht, die in de neuzen prikt. De rook is afkomstig van grote branden bij de stad Rjazan, tweehonderd kilometer naar het zuidoosten, en het noordelijker gelegen Vladimir. Ramen blijven dicht, artsen waarschuwen voor gezondheidsschade. De gouverneur van Rjazan stelde deze week een noodtoestand in en twee dorpen moesten worden geëvacueerd. President Poetin waarschuwde woensdag in een videobijeenkomst voor een uitbreiding van de branden, die verder naar Moskou oprukken. De Moskouse burgemeester Sergej Sobjanin stuurde extra manschappen en materieel om te helpen bij de bluswerkzaamheden. Ruim zevenduizend brandweerlieden en zestien blusvliegtuigen zijn actief in het gebied.

Bietjes en aardbeien

Die luxe hebben de inwoners van Pytsjim niet. Het dorp bestaat uit een twintigtal houten huizen en datsja’s met kleurige bloementuinen. Met een witte hoofddoek om haar magere hoofd geknoopt staat zestiger Nadezjda in haar moestuin onkruid te trekken tussen de bietjes, kool en aardbeien. „De kool is helemaal opgevreten door de slakken”, lacht ze. Nadezjda was als de dood dat de wind het vuur zou doen overslaan naar het dorp. „We waren in paniek, zo’n brand hebben we hier nog niet gehad. Het is de droogte, er is al twee maanden geen regen gevallen.”

Dat de dorpsbewoners een ramp wisten te voorkomen, was niet dankzij de brandweer. Die rukte weliswaar uit vanaf Syktyvkar, twee uur zuidwaarts, maar bestond tot verbazing van de inwoners uit drie mannen zonder materieel. De dorpsbewoners, inclusief de vrouwen en kinderen, moesten zelf in actie komen. „We stuurden de kinderen er met fietsen op uit om uit het dorp gereedschap en emmers te halen, en ons te helpen het vuur te doven”, vertelt Goesjtsja. Een platte kar met drie grote waterbakken fungeerde als brandweerwagen. De oude brandslang bleek gescheurd.

Nadezjda, een inwoner van Pytsjim, bij haar huis. Foto Joelia Tsvetkova

Over de brandweer wil Goesjtsja niets kwaads zeggen. „Ze deden goed werk hoor, en vertelden ons precies wat we moesten doen. Maar dat ze geen kettingzagen bij zich hadden is natuurlijk een slechte zaak.” Volgens critici dragen slechte brandpreventie en bezuinigingen op manschappen, vliegtuigen en materieel bij aan de explosieve situatie in de Russische bossen. Negen van de tien branden ontstaan volgens de Russische brandweer door menselijke hand. De branden nabij Moskou zouden volgens de autoriteiten zijn aangestoken.

Ook in Pytsjim houden brandweer en inwoners rekening met opzet. Er gaan geruchten over een lokale bosbezitter, die gezegd zou hebben dat het makkelijker is het bos in de fik te steken dan het hout te laten kappen. Goesjtsja zou er niet van opkijken. „Zo gaat het in Siberië ook. Waarom denkt u dat er in Rusland zoveel bosbranden zijn? De compensatie is niet slecht.”