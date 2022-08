Djokovic niet naar US Open, waarschijnlijk vanwege vaccinatiestatus

Tennisser Novak Djokovic gaat niet naar het Amerikaanse toernooi de US Open, omdat hij „niet naar New York kan reizen”. Dat schrijft hij donderdag zelf op Twitter. Waarschijnlijk is zijn vaccinatiestatus de reden dat hij de Verenigde Staten niet in mag. De tennisser is niet gevaccineerd tegen het coronavirus en het land eist van bezoekers een vaccinatiebewijs.

„Jammer genoeg zal ik niet naar New York kunnen reizen voor de US Open,” schrijft de Serviër. Hij bedankt zijn fans voor hun steun en wenst de deelnemende spelers succes. „Ik blijf in goede vorm en wacht op een kans om opnieuw deel te nemen.”

Eerder dit jaar kreeg Djokovic al geen toegang tot Australië vanwege zijn vaccinatiestatus. Hij zou daar meedoen aan de Australian Open, een belangrijk toernooi waarop hij zijn 21ste grandslamtitel kon winnen. Zijn visum werd direct na aankomst in het land geannuleerd: hij zou een medische vrijstelling van vaccinatie tegen het coronavirus hebben gekregen, maar kon niet onderbouwen waarom hij daar recht op had.

