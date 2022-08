Het is al weer bijna september, de blaadjes branden van de bomen, maar de meeste vaderlandse tv-makers zijn nog steeds op vakantie. Behalve het weerbericht is op televisie weinig origineels te zien. AvroTros probeerde de kijker woensdagavond in het programma Being Ad Visser andermaal wijs te maken dat de man nog „onderbelichte kanten” heeft. De 75-jarige krullenbol is volgens de omroep zo veel meer dan „de excentrieke Mr. Toppop”. Visser is ook „een vindingrijk kunstenaar die door zijn onstuitbare creativiteit grote kunstzinnige projecten” weet te realiseren. De uitzending was een herhaling van het programma dat in april werd uitgezonden. De herhaling van de onderbelichte kanten wordt vrijdag door de publieke omroep opnieuw herhaald. En zaterdag wederom.

Het Nederlandse kabinet ligt op apegapen, zevenhonderd asielzoekers slapen inmiddels buiten bij het kapseizende aanmeldcentrum in Ter Apel en Oekraïne ‘viert’ met een Russisch pistool op de borst de onafhankelijkheid. Allemaal onderwerpen die royaal meer aandacht verdienen dan de enkele voortreffelijke reportages van Arjen van der Horst, Gert-Jan Dennekamp en Jeroen Akkermans uit Oekraïne.

De wereld draait door, maar Hilversum is in zomerslaap. De voormalige DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk was woensdag overigens ook op televisie maar niet om in de vooravond een urgente talkshow te presenteren. Van Nieuwkerk zong in zijn BNNVARA-programma Summerschool samen met goochelaar Hans Klok het nummer van Rita Corita ‘Koffie koffie lekker bakkie koffie’. Klok gaf een college over het variété in Nederland.

Het blijft zonde dat de meest getalenteerde tv-presentator van Nederland nu zijn dagen stuk slaat met het presenteren van een ‘interactieve tv-quiz’ en het aankondigen van muzikanten. De enige dagelijkse talkshow bij de publieke omroep die ook in de zomer te zien is – Op1 – wordt ondertussen door invalkrachten en met weinig opwindende gasten op de been gehouden. Woensdag met Diederik Gommers!

‘Hoekstra is een slapjanus’

Bij de commerciële omroepen is het nog beroerder. Ze tonen er een eindeloze reeks onbestemde quizjes en reality-programma’s. Alleen bij SBS6 zit de bouwvakvakantie er al twee weken op. In talkshow Vandaag Inside beschouwen drie mannen die álles van voetbal weten elke doordeweekse avond het belangrijkste nationale en internationale nieuws.

Veel aandacht van de SBS-analisten deze week voor de Haagse politieke crisis. De mannen hebben vertrouwen in bemiddelaar Johan Remkes. „Een prima kerel”, zegt Johan Derksen. Hij heeft inside informatie want hij kent Remkes van verjaarspartijtjes en begrafenissen omdat de ex-zwager van Derksen samen met Remkes voor de VVD in de gemeenteraad van Groningen zat. Wopke Hoekstra is natuurlijk „een slapjanus” maar het is goed dat hij na alle „relletjes” en „om zijn eigen CDA te redden” nu „voortschrijdend inzicht” heeft. „Als die boeren dadelijk toch de knip op de neus krijgen, dan krijg je weer ellende want die boeren zijn radeloos”.

Het kabinet haalt de Kerst niet, denkt Derksen. „Het kan me ook niet snel genoeg vallen”. Prioriteit is volgens hem nu het indammen van de stroom asielzoekers. „Ga eens praten met Boris Johnson. Veiligelanders moet je naar Afrika wieberen”. René van der Gijp zag een ander probleem. Hij begrijpt niet hoe het kan dat Boris Johnson op vakantie is geweest in Griekenland en „er nog steeds uitziet alsof hij in een zak meel heeft geslapen. Die man wordt niet bruin”.

Derksen verwacht voorlopig trouwens niet veel verbetering. Dat is de schuld van GroenLinks en D66. „Mevrouw Kaag zit er niet voor haar kiezers. Die wil de eerste vrouwelijke minister-president worden. Ik vind het een ramp dat wijf”.

Met de natuur in Nederland is overigens niks aan de hand, weet Derksen. „Ik loop iedere ochtend met de hond in de natuur. Dat is fantastisch”.

Marcel Haenen vervangt deze week Rinskje Koelewijn.