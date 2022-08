De taalsleutel ligt op de Kaukasus: daar ligt de oorsprong van veel wereldtalen

Het is de kraamkamer van alle Indo-Europese talen: op de zuidelijke Russische steppe ontstond vier millennia voor het begin van onze jaartelling de oertaal (Proto-Indo-Europees) waaruit later talen als het Nederlands, Engels, Latijn en Sanskriet voortkwamen. Een team van meer dan honderd wetenschappers heeft met behulp van genetisch onderzoek nu de bevolkingsstromen vanuit dit steppegebied naar de Balkan, Anatolië en de Kaukasus in kaart gebracht, om zo de oorsprong en verspreiding van het Indo-Europees beter te begrijpen.

Ze trekken enkele opvallende conclusies. Zo zijn van deze steppebewoners, die de Yamnaya worden genoemd, geen genetische sporen te vinden in Anatolië, het huidige Turkije. Dat zou beteken dat Anatolische talen als het Hettitisch en Luwisch veel eerder van de rest van de Indo-Europese talen zijn afgesplitst dan tot nu toe wordt aangenomen – en dus ook dat de diepste bron van deze talen ergens anders dan op de steppe ligt. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen donderdag in Science.

Genetisch materiaal in oude botten heeft wetenschappers het afgelopen decennium veel geleerd over migratiepatronen in de prehistorie. Menselijk dna is niet statisch: het muteert van voortplanting op voortplanting. Wie uit archeologisch materiaal – botten of tanden – dna weet te isoleren en dat vergelijkt met een database met de genetische codes van andere mensen (dood en levend) kan terugrekenen wat de stamboom van de stoffelijke resten in kwestie is.

Oergroepen

Voor dit nieuwe onderzoek analyseerde het team onder leiding van wetenschappers van Harvard University het genetisch materiaal van 727 mensen die gedurende de afgelopen 11.000 jaar rondom de Zwarte Zee leefden. Ze constateerden in deze periode de vermenging van vijf ‘oergroepen’: jager-verzamelaars uit de Kaukasus, Oost-Europese jager-verzamelaars, jager-verzamelaars van de Balkan, Anatolische vroege landbouwers en Levantijnen.

Vanuit de Kaukasus vertrok rond 5.000 v.Chr. een eerste groep jager-verzamelaars richting de steppe in het noorden. Daar vermengden ze zich met de plaatselijke Oost-Europese jager-verzamelaars. Tweeduizend jaar later vond er een nieuwe migratie vanuit het zuiden plaats. Naast mensen uit de Kaukasus zaten daar ook migranten bij wier wortels in Anatolië en de Levant lagen. De Yamnana-cultuur ontstond in deze tijd.

In de millennia na 3000 v.Chr. trokken Yamnaya, die leefden als nomadische veehouders, Europa en Azië in. Via de Balkan belandden ze in Griekenland, terwijl ze ook de Kaukasus overtrokken, richting wat nu Armenië is. In het dna-materiaal uit deze periode dat op deze plekken is gevonden, is de genetische mix van de Yamnaya aangetroffen, naast het ‘lokale’ dna. De steppebewoners hebben echter geen genetisch spoor achtergelaten in Anatolië, terwijl ook daar talen worden gesproken die horen tot hun Indo-Europese familie.

Eeuwenoude queeste

Hoe is dat te verklaren? De auteurs van het Science-artikel denken dat de sleutel ligt op de Kaukasus. De jager-verzamelaars daar zijn al vroeg naar zowel Anatolië als de Zuid-Russische steppe getrokken. Hun taal zou dus aan de basis kunnen liggen van zowel het Proto-Indo-Europees van de Yamnaya als de Anatolische talen. Dat zou betekenen dat de diepste wortels van wereldtalen als Engels en Spaans op de Kaukasus liggen.

De auteurs pleiten voor meer archeologisch onderzoek om hun conclusies te bevestigen en hopen dat daarmee een einde kan komen aan de „eeuwenoude queeste naar een gezamenlijke bron die door taal en een gedeelde afkomst de volkeren van Azië en Europa met elkaar verbindt”.

Alwin Kloekhorst, universitair hoofddocent aan het Centre for Linguistics van de Universiteit Leiden, is onder de indruk van de hoeveelheid dna-materiaal die onderzocht is. Hij is expert op het gebied van de oudste Indo-Europese taal waarvan ons teksten zijn overgeleverd, het Hettitisch (een Anatolische taal). „Dit is een enorme sprong ten opzichte van wat bekend was.”

Kloekhorst heeft echter grote moeite met de belangrijkste conclusie van het artikel, dat de Anatolische Indo-Europese talen een stuk eerder ontstaan zijn dan gedacht en niet met migranten van de Yamnaya-cultuur zijn meegekomen. „Opvallend genoeg zaten er geen historisch-taalkundigen bij de meer dan honderd auteurs van het artikel. Dat is jammer, want vanuit ons vakgebied valt hier toch wel iets over te zeggen.”

Snelle taalontwikkeling

Hij legt uit wat het probleem is. „Als de Anatolische talen inderdaad afstammen van een eerdere migratie vanuit de Kaukasus, dan zou dat betekenen dat ze al zesduizend jaar voor Christus zijn afgesplitst van de rest en daarna hun eigen ontwikkeling hebben gehad. Als je kijkt naar het tempo waarin talen zich ontwikkelen kán dat alleen niet, omdat de Anatolische talen dan veel meer zouden moeten verschillen van de overige Indo-Europese talen.”

Kloekhorst denkt dat de Anatolische talen afstammen van een groep veehoeders die al rond 4000 v.Chr. vertrok van de steppe en duizend jaar later Anatolië bereikte. Maar hoe is dan de afwezigheid van het dna van Oost-Europese jager-verzamelaars – het unieke ingrediënt in het genenpakket van de Yamnaya – te verklaren? Kloekhorst: „Taal kan ook overgedragen worden via elites. Die hebben wel een grote invloed op de cultuur van een bevolking, maar zijn relatief klein. Hun genetische signatuur verdwijnt daardoor in de loop der tijd na vermenging met de plaatselijke bevolking.”