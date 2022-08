De rücksichtslose honger naar succes en geld van een Rotterdamse redersfamilie

Wie werkt, hoor je weleens, die ontplooit zichzelf. Maar daarbij wordt vaak vergeten dat werk, dat nou eenmaal een specialisme is, net zo goed een plooi ís: je gaat de wereld al snel (en als je niet uitkijkt steeds meer) door de ogen van je professie bekijken. Of je de wereld dan eigenlijk nog wel echt ten volle kunt waarnemen, dat is een vraag waar John-Alexander Janssen (1984) graag mee speelt. In zijn vorige roman Trocadéro schreef hij over een jongeman die op het punt stond om rechter te worden, maar die zich door een levenslustig figuur uit zijn cocon de Parijse voorsteden in liet lokken, daar waar het échte leven plaats zou vinden.

In de nieuwe, omvangrijke roman Va-banque zien we een vergelijkbaar motief, met twee leden van een machtige Rotterdamse redersfamilie die zich fanatiek in hun werk hebben vastgebeten, maar die elk op hun eigen manier een prijs betalen voor het feit dat een wereld in verandering inmiddels meer van zakenlieden vraagt dan een rücksichtslose honger naar succes en geld. Marieke, de getalenteerde dochter van scheepsreder Anthonie Slingelant, ontwikkelt morele bezwaren tegen haar beroepspraktijk, waar haar man, de doortastende Roemer, in recordtempo het bedrijf richting afgrond stuurt omdat hij in recordtempo een smak geld wil verdienen.

Mozaïekfilms

En dit, zou je kunnen zeggen, zijn dan nog de bevoorrechten in Va-banque. Want behalve Marieke en Roemer volgen we nog drie mensen: de in de schulden belande Dennis, de Tanzaniaanse scheepssloper Joseph en de Oekraïense journalist Andriy. De vijf zijn met elkaar verbonden in een web dat wel een beetje doet denken aan de (behoorlijk deprimerende) mozaïekfilms (Babel, Amores Perros, 21 Grams) van Alejandro González Iñárritu, een inspiratiebron die Janssen overigens achterin zijn boek keurig vermeldt. Wat voor ellende richt ik duizenden kilometers verderop aan door ergens een krabbel onder te zetten? Maar ook: kan ik wel overzien welke risico’s ik zelf loop in een geglobaliseerde economie?

Alleen al die Oekraïense draad maakt Va-banque interessant. In een nawoord verontschuldigt Janssen zich er vanwege de daadwerkelijke oorlog in Oekraïne bijna voor, terwijl het juist laat zien dat hij een heel goede neus heeft voor het schrijven van een actuele, maatschappelijk relevante roman. Ook de misstap van Roemer, zo’n houwdegen die ieder moment de tv-studio van Harry Mens binnen zou kunnen lopen en die miljoenen ziet verdampen na een foutieve investering, wekt de indruk met kennis van zaken te zijn beschreven. Daarnaast klopt ook het taaltje dat Janssen hem in de mond heeft gelegd. Zo redeneert Roemer, zichzelf moed insprekend, dat ‘een leeuw zich ook niet afvraagt of het éérlijk is om een impala te verscheuren’. Ja, als de hardcore kapitalist het even niet meer weet, dan kan hij altijd nog terugvallen op de wetten van het dierenrijk.

Maar er kleeft ook iets vluchtigs aan Va-banque. Het gejaagde van het moderne leven mag dan Janssens thema zijn, het is ook in zijn stijl beland. Hij laat ons overal op de aarde opduiken, maar je hebt toch niet vaak het gevoel dat je daadwerkelijk in Dar es Salaam of Oekraïne bént, het zijn toch vooral talking heads die je gepresenteerd krijgt.

Vanwege de dikte en het wereldomspannende karakter is de verleiding groot om een roman als deze ambitieus te noemen. En ten dele wordt die ambitie ook wel ingelost, maar ik geloof toch dat er in een niet eens zo dikke roman over alleen die Roemer, maar dan inclusief een diepere karakterisering, meer literaire potentie en uitdaging had gezeten.

John-Alexander Janssen: Va-banque. De Arbeiderspers, 351 blz. € 21,99 Va-banque. De Arbeiderspers, 351 blz. € 21,99 ●●●●●

