Op het Mariaplein in Beltrum, een dorp in de Achterhoek, zegt een varkensboerin – 62, spijkerbroek, lichtblond haar – dat ze thuis nog columns van Caroline van der Plas heeft liggen. Uitgeknipt uit De Trog, het blad van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, al jaren geleden. „Over de romantische kijk op het platteland, alsof het De Efteling is, over kinderboeken met foute informatie, over linkse actievoerders die Nederland besturen. Zo raak en goed geschreven.”

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 haalde de BoerBurgerBeweging van Van der Plas één zetel. In Beltrum (bijna drieduizend inwoners) stemde toen al een derde van de kiezers op BBB. Tijdens campagne verkocht de bakker in de Dorpsstraat ‘BBBolletjes’. Beltrum hoort bij de gemeente Berkelland en bij BBB staat het bekend als bolwerk. Als je ergens aanhangers van Van der Plas wilt tegenkomen, dan daar.

Het is er mooi en rustig. In Beltrum zet niemand zijn fiets op slot. Al is er een vrouw die, als ze mij ziet, terugloopt om dat wél te doen. Bij café Dute drink ik koffie met Theo Helmers, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad. Hij vraagt waar ik woon. „Amsterdam? Dat ligt.. eh..” Hij heeft gelijk. Berkelland heb ik moeten opzoeken. Beltrum, nooit van gehoord. In Overijssel en Limburg kreeg ik eerder ook al van lokale politici te horen dat mensen uit de Randstad nauwelijks beseffen dat daarbuiten nog iets is. En in Den Haag, zeggen ze, doen ze bijna nooit écht hun best om de problemen van het platteland te begrijpen.

In de gangen van de Tweede Kamer zegt iemand van een regeringspartij deze week dat BBB de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 kan winnen, maar daarna zal imploderen. Net als FVD in 2019. Heb ik gezien wat voor types Van der Plas op haar lijsten heeft staan? Die aan hun vierde of víjfde partij beginnen?

In Berkelland deed Ondernemend Berkelland (OBL) als ‘boerbondgenoot’ van BBB mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. OBL ging van twee naar vijf zetels, het CDA van acht naar zes. Maar daarna viel OBL uit elkaar. Evelien Daalwijk (57) van OBL leidt nu een fractie van drie mensen die zich ‘BBB Berkelland’ noemen. Opgericht, zegt ze in de tuin van haar boerderijwinkel, met steun van BBB.

Ze begint over het gevaar van QR-codes en zegt dat Klaus Schwab van het World Economic Forum „van alles wil opzetten om ons te controleren”. Van der Plas moet van zulke ideeën niets hebben en Daalwijk zegt dat ze dat weet. „Ik vind dat we elkaars mening moeten respecteren.” En: „Ik hoop dat zíj gelijk krijgt, niet ik.”

Het partijbestuur van BBB, zegt voorzitter Erik Stegink door de telefoon, steunt de fractie van Daalwijk niet. Hij zegt dat de Kiesraad aan BBB zal komen vragen of het goed is dat ‘BBB’ wordt gebruikt in Berkelland. „Dan moet die partij zich BBB-waardig tonen.” Stegink houdt zich op de vlakte. Zover is het nog niet.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.