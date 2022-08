Cyber Security Raad: chatberichten kunnen op korte termijn niet afgetapt worden

De Cyber Security Raad (CSR) ziet op „korte en middellange termijn” geen mogelijkheden om Nederlandse opsporingsdiensten op een veilige manier mee te laten lezen met versleutelde digitale berichten. Dat staat in een donderdag gepubliceerd advies van de raad die de regering adviseert op het gebied van digitale zaken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet op zoek gaan naar „reële alternatieve mogelijkheden” om criminelen op te sporen, zoals hacken en het opvragen van bedrijfsgegevens.

Berichten via chatdiensten zoals WhatsApp, Instagram en Signal zijn steeds vaker sterk beveiligd met zogenaamde end-to-end-encryptie. Dat wil zeggen dat zelfs de beheerders van de chatdiensten de communicatie niet kunnen lezen, alleen de zender en de ontvanger van het bericht. Criminelen profiteren ook van die strengere beveiliging. Een „dilemma”, erkent de CSR: het werk van opsporingsdiensten wordt lastiger, zeker nu communicatie in toenemende mate digitaal plaatsvindt.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt daarom al jarenlang naar manieren om ‘achterdeurtjes’ te bouwen in de versleuteling van die berichtenapps, zodat aftappen mogelijk wordt. Ook in de Europese Unie lopen initiatieven. In afwachting van de uitkomsten van die bredere zoektochten naar veilige aftapmogelijkheden, adviseert de CSR het kabinet alternatieven te verkennen. De raad spreekt zich overigens nadrukkelijk niet uit „over de (on-)wenselijkheid van functionele of technische inperkingen van encryptie”.

Voor chatdiensten is het ‘achterdeurtje’ een principekwestie: zij menen dat het de encryptie als geheel verzwakt, terwijl sterke versleuteling hard nodig is om de vertrouwelijkheid van de chatberichten wereldwijd te beschermen. WhatsApp dreigde eerder uit Nederland te vertrekken als zulke aftapwetgeving zou worden doorgevoerd. Ook de Tweede Kamer verzocht het kabinet afgelopen juni end-to-end encryptie juist in stand te houden en „Europese voorstellen die dat onmogelijk maken niet te steunen”.

Met medewerking van Rik Wassens.

