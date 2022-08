Boos: leiding Talpa wist al van meer dan één melding over wangedrag The Voice

De leiding van tv-producent Talpa Media wist eerder al meer van het seksueel grensoverschrijdend gedrag in de talentenshow The Voice dan ze toegeeft.

Dat stelt journalist Tim Hofman in een nieuwe uitzending van Boos, het YouTube-programma van BNNVARA. Uit een geluidsopname, Whatsapp-berichten en getuigenissen zou blijken dat twee leidinggevenden in 2019 naar Talpa-topman John de Mol zijn gestapt met een dossier tegen Jeroen Rietbergen. Deze muzikaal leider van The Voice wordt verdacht van aanranding en ander seksueel wangedrag. Dit dossier was gebouwd rond klachten van vier vrouwen, onder meer werknemers van Talpa. John de Mol zei in de eerdere uitzending van Boos dat hij in al die jaren slechts wist van één klacht, van één kandidaat. Een toenmalige vertrouwenspersoon van Talpa zegt in een heimelijk opgenomen gesprek dat John eerder in Boos niet de waarheid vertelde.

De uitzending van Boos is een vervolg op die uit januari over seksueel wangedrag bij The Voice. Door die uitzending werd de talentenshow op RTL4 van televisie gehaald. Ook leidde het tot een onderzoek van het Openbaar Ministerie tegen diverse werknemers van The Voice, onder wie Rietbergen en jurylid Ali B. Verder leidde de bekroonde en veelbekeken video (tien miljoen views) tot een breder maatschappelijk gesprek over seksueel wangedrag in Hilversum en daarbuiten.

Volgens de nieuw bovengekomen klachten was de werksituatie bij The Voice onhoudbaar door het gedrag van Rietbergen. Volgens Hofman, in een telefonische toelichting, was de oplossing van Talpa, dat er voortaan „om Rietbergen heen werd gewerkt”, met „minder contact tussen Rietbergen en de vrouwen.” Dat Talpa eerder „van niets” wist, noemt hij onhoudbaar.

Volgens Hofman is het nieuws over de vroege melding interessant omdat De Mol zijn productiebedrijf Talpa Media (inclusief The Voice) in 2015 verkocht aan het Britse ITV, waarna hij nog tot 2019 als leider aanbleef. Hofman in de uitzending: „Het zou kunnen betekenen dat Talpa en The Voice jarenlang werden gerund door leidinggevenden die klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij personeel niet zodanig serieus namen dat er op tijd werd ingegrepen.” En: „Dat ze deze mogelijk niet bij de eigenaren van het bedrijf [ITV] neerlegde.” Hofman in een telefonische toelichting aan NRC: „De Mol heeft dus een huis met een rotte vloer verkocht.”

De genoemde ledinggevenden van Talpa willen niet reageren in Boos. Daags voor de uitzending ontkende De Mol reeds alle nieuwe bevindingen. Hij blijft bij zijn eerdere verklaring dat hij van slechts één geval wist. Uit de nieuwe verklaring van zijn bedrijf: „Er zou sprake zijn van nieuwe informatie waaruit zou blijken dat John de Mol ten tijde van het eerste interview op de hoogte was van meer dan één geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag van de heer Rietbergen. [...] „Wij waren verbijsterd door deze valse beschuldiging, aangezien de werkelijkheid is dat er op dat moment niet meer dan één concrete melding bij John de Mol bekend was.”