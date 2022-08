Blackstone aast op muziekrechten van Pink Floyd

In het kritische ‘Money’ (1973) maakte Pink Floyd-voorman Roger Waters nog een punt van ongebreideld kapitalisme. Anno 2022 wordt de muziekcatalogus van zijn rockband voor mogelijk een half miljard euro verkocht aan een investeringsfonds. Want niet alleen grote muziekbedrijven als Sony, Warner en BMG zijn geïnteresseerd in de eerder dit jaar in de etalage verschenen muziekrechten, ook durfinvesteerder Blackstone biedt mee, zo schrijft de Financial Times.

Neil Young, Blondie, 50 Cent

Blackstone, dat in juli eigenaar werd van een nieuw te bouwen datacentrum in de Eemshaven en vorig jaar in Nederland in opspraak kwam wegens belastingontwijking, nam onlangs een belang in Hipgnosis Songs Fund. Dat bedrijf, opgericht door Chic-frontman Nile Rodgers en Merck Mercuriadis, de Canadese ex-manager van Elton John en Beyoncé, werkt als een vastgoedfonds (beleggers leggen geld in, de beheerders van het fonds investeren), maar dan met rechten van liedjes. De inkomsten uit die muziek gaan naar de beleggers. Hipgnosis heeft (delen van) de rechten in handen van muziek van onder anderen Neil Young, Blondie, 50 Cent, Red Hot Chili Peppers, Justin Timberlake en Chris Cornell.

Lees ook: Waarom verkoopt de muzikant zijn muziek?

De Blackstone Group, een van de grootste private investeerders ter wereld met een beurswaarde van omgerekend 124 miljard euro, stelt voor de opkoop van muziekrechten een miljard dollar beschikbaar in fonds Hipgnosis Songs Capital.

Eerdere grote bedragen gingen om in de rechten van Bob Dylan (bijna 250 miljoen euro, aan Universal) en Bruce Springsteen (ruim 440 miljoen, aan Sony). De (ex-)leden van Pink Floyd zetten in op 475 miljoen euro voor hun muziek- en merchandiserechten. De koper krijgt voortaan de opbrengsten uit onder meer ‘Wish You Were Here’, ‘Comfortably Numb’, ‘Another Brick in the Wall’ en het eerdergenoemde ‘Money’ met de profetische regels: „Grab that cash with both hands and make a stash”.