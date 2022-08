AzG: twee asielzoekers Ter Apel met spoed naar het ziekenhuis gestuurd

Artsen zonder Grenzen (AzG) heeft donderdag twee asielzoekers die verblijven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel met spoed naar het ziekenhuis gestuurd. Dat bevestigt de hulporganisatie na berichtgeving van persbureau ANP. Het gaat om een man met hartproblemen en een ander met suikerziekte, die al een maand geen insuline meer kreeg. Over de huidige toestand van de twee is nog niets bekend. Ook de directe aanleiding van hun gezondheidsproblemen is nog onduidelijk.

Artsen zonder Grenzen biedt sinds donderdagochtend medische hulp bij het aanmeldcentrum in Ter Apel met een team van zes medewerkers. Ze blijven dat ten minste vier tot zes weken doen. Het is de eerste keer dat de organisatie actief is binnen Nederland. „De levensomstandigheden in Ter Apel zijn onmenselijk en moeten onmiddellijk verbeterd worden”, schreef de organisatie donderdagochtend op Twitter.

Een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen zegt dat de hulpverleners bij het aanmeldcentrum veel stress zien onder de asielzoekers. Verder hebben mensen verwondingen en huidziekten, door gebrek aan hygiëne – „geen douches, de toiletten worden niet schoongemaakt”. Asielzoekers met chronische ziekten zijn soms al tijden door hun medicijnenvoorraad heen, „zoals de man met suikerziekte”.

In de nacht van dinsdag op woensdag overleed een baby van drie maanden oud in een sporthal bij het Groningse aanmeldcentrum. De doodsoorzaak is nog onduidelijk en wordt onderzocht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IVJ). De inspecties onderzoeken onder meer de medische oorzaak, de beschikbare zorg en de invloed van de leefomstandigheden in Ter Apel. Al maanden komen er meer asielzoekers aan bij het aanmeldcentrum dan er slaapplekken zijn. In de afgelopen twee nachten sliepen zo’n zevenhonderd mensen buiten.