Artsen zonder Grenzen stuurt team naar Ter Apel

Artsen zonder Grenzen (AzG) gaat vanaf donderdag medische hulp bieden in aanmeldcentrum Ter Apel. Dat meldt de hulporganisatie donderdagochtend. Het is de eerste keer dat AzG medische hulp verleent in Nederland. In ieder geval de komende vier tot zes weken werkt er een team van vier tot zes mensen in Ter Apel, meldt persbureau ANP.

De organisatie zegt dat de leefomstandigheden buiten de poort van het terrein van het aanmeldcentrum vergelijkbaar zijn met die op plekken als het Griekse vluchtelingenkamp Moria. Toiletten worden niet goed onderhouden en er zijn geen douches. Het team, dat Ter Apel vorige week vrijdag bezocht, sprak asielzoekers die zich een week niet hadden kunnen wassen en daardoor huidziekten hadden opgelopen.

AzG gaat in Ter Apel basisgezondheidszorg leveren. Dat gaat om het behandelen van infecties, huidziekten en verwondingen, maar ook om het verstrekken van recepten bij chronische ziekten en het verlenen van psychologische eerste hulp. De organisatie benadrukt dat dit in Nederland niet nodig zou moeten zijn. „Het is ongekend dat wij in Nederland medische hulp gaan bieden, maar de omstandigheden waarin deze mensen zich bevinden zijn mensonwaardig”, zegt Judith Sargentini, AzG-directeur voor Nederland.

Tenten verboden

Het is al maandenlang overvol in het Groningse aanmeldcentrum, waar alle asielzoekers in Nederland als eerst naartoe moeten voor hun aanvraag. Door de drukte slapen mensen sinds weken geregeld noodgedwongen buiten. Deze week sliepen zevenhonderd asielzoekers in de buitenlucht - het hoogste aantal tot nu toe - op uitgeklapte kartonnen dozen en eigen bagage. De veiligheidsregio Groningen heeft woensdag het gebruik van tenten en andere kampeermiddelen op het terrein verboden, naar eigen zeggen omwille van de veiligheid van de asielzoekers.

In de nacht van dinsdag op woensdag overleed in de sporthal van Ter Apel een baby van drie maanden. In de sporthal, die dient als noodoplossing voor het tekort aan opvangplekken op het terrein, slapen asielzoekers op matjes op de grond. De doodsoorzaak van de baby is niet bekend. Onder meer GroenLinks en de PvdA hebben staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) om opheldering gevraagd over de dood van de baby.

Lees ook: Ter Apel: buiten slapen en een dode baby